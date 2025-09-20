Clausura: Montevideo City Torque derrotó 1-0 a Cerro Largo en el Viera y sueña en grande

Montevideo City Torque derrotó 1-0 a Cerro Largo en el Parque Viera por la octava fecha del Torneo Clausura, el cual ahora lidera - de forma momentánea - el conjunto ciudadano con 17 unidades, uno más que el Arachán y Peñarol. En la tabla Anual, los del interior siguen en puestos de clasificación a Copa Sudamericana, pero sólo un punto arriba de su rival de turno.

Los primeros minutos fueron de mucho estudio por parte de ambos, sin ocasiones claras más allá de remates lejanos, sobre todo de Cerro Largo, que se fueron desviados. La primera situación clara fue un mano a mano que Gino Santilli le ganó a José Neris a los 22’ tras un muy buen pase filtrado de Pablo Siles.

Más tarde, a los 32’, Lautaro Vázquez cerró de forma espectacular en el área chica un centro raso de Neris que estaba a punto de ser conectado por Walter Núñez.

El conjunto arachán pudo generar peligro recién en el inicio del segundo tiempo, concretamente a los 53', cuando Facundo Bonifazi remató desde lejor y estrelló la pelota en el travesaño. En la jugada siguiente, Neris recibió dentro del área un paso rastrero desde la banda izquierda, se acomodó y remató desde el punto penal, pero Santilli, en dos tiempo, se quedó con el balón.

El delantero ciudadano estaba intratable para la defensa arachana y a los 55' estuvo a punto de abrir el marcador con un cabezazo tras un centro desde la derecha de Esteban Obregón que pasó muy cerca del palo. A los 67', Neris recibió dentro del área, enganchó hacia afuera y sacó un potente disparo que pasó cerca del horizontal tras un leve desvío en su marcador.

Hasta que, a los 84', Guillermo Fratta apareció de sorpresa por el segundo palo y envió al fondo de la red un centro que no había llegado a tocar Neris, motivo que permitió que el zaguero estuviera habilitado y el tanto subiera al marcador.