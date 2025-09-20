Contenido creado por Gonzalo De León
Fútbol uruguayo
Quiere la copa

Clausura: Montevideo City Torque derrotó 1-0 a Cerro Largo en el Viera y sueña en grande

Guillermo Fratta convirtió el gol que le dio el triunfo al equipo ciudadano, que se subió, de forma momentánea, a la cima del torneo.

Lectura: 3'

2025-09-20T14:53:00-03:00
Compartir en

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
20/09/25 - 13:00 - Alfredo Víctor Viera - Árbitro: Javier Burgos
Torque
1 - 0
Finalizado
Cerro Largo

Montevideo City Torque derrotó 1-0 a Cerro Largo en el Parque Viera por la octava fecha del Torneo Clausura, el cual ahora lidera - de forma momentánea - el conjunto ciudadano con 17 unidades, uno más que el Arachán y Peñarol. En la tabla Anual, los del interior siguen en puestos de clasificación a Copa Sudamericana, pero sólo un punto arriba de su rival de turno.

Los primeros minutos fueron de mucho estudio por parte de ambos, sin ocasiones claras más allá de remates lejanos, sobre todo de Cerro Largo, que se fueron desviados. La primera situación clara fue un mano a mano que Gino Santilli le ganó a José Neris a los 22’ tras un muy buen pase filtrado de Pablo Siles.

Más tarde, a los 32’, Lautaro Vázquez cerró de forma espectacular en el área chica un centro raso de Neris que estaba a punto de ser conectado por Walter Núñez.

El conjunto arachán pudo generar peligro recién en el inicio del segundo tiempo, concretamente a los 53', cuando Facundo Bonifazi remató desde lejor y estrelló la pelota en el travesaño. En la jugada siguiente, Neris recibió dentro del área un paso rastrero desde la banda izquierda, se acomodó y remató desde el punto penal, pero Santilli, en dos tiempo, se quedó con el balón.

El delantero ciudadano estaba intratable para la defensa arachana y a los 55' estuvo a punto de abrir el marcador con un cabezazo tras un centro desde la derecha de Esteban Obregón que pasó muy cerca del palo. A los 67', Neris recibió dentro del área, enganchó hacia afuera y sacó un potente disparo que pasó cerca del horizontal  tras un leve desvío en su marcador.

Hasta que, a los 84', Guillermo Fratta apareció de sorpresa por el segundo palo y envió al fondo de la red un centro que no había llegado a tocar Neris, motivo que permitió que el zaguero estuviera habilitado y el tanto subiera al marcador.

Torque
1
Franco Luis Torgnascioli Lagreca
Amonestado a los 91''
4
Guillermo Fratta Cabrera
Goles: 1 Minuto: 84''
26
Facundo Silvera Paz
Amonestado a los 92''
5
Franco Nicolás Pizzichillo Fernandez
24
Gary Christofer Kagelmacher Pérez
8
Pablo Fabricio Siles Morales
20
Gonzalo Montes Calderini
Sustituído a los 25'' por Diogo Agustín Guzmán
18
Santiago Costa
Sustituído a los 76'' por Kevin Arevalo
21
Walter Claudio Nuñez
Sustituído a los 88'' por Bautista Kociubinski
9
José Pablo Neris Figueredo
Amonestado a los 96''
11
Esteban Obregón
Sustituído a los 88'' por Ezequiel Busquets Sanguinetti
Suplentes:
Ramiro Mendez
,
Eduardo Agüero
,
Ingresó a los 88''
Ezequiel Busquets Sanguinetti
,
Ingresó a los 88''
Bautista Kociubinski
,
Lucas Ezequiel Duré Medina
,
José Tarán Baz
,
Alexander Nahuel da Silva Rivero
,
Ingresó a los 25'' Amonestado a los 60''
Diogo Agustín Guzmán
,
Ingresó a los 76''
Kevin Arevalo
,
Facundo Martinez
D.T.: Marcelo Fabián Méndez Russo
Cerro Largo
24
Gino Santilli
5
Alan Leonel Di Pippa
Sustituído a los 89'' por Mauro Alejandro Brasil Alcaire
13
Lautaro Vazquez
6
Facundo Bonifazi Castro
Amonestado a los 45''
2
Facundo Parada Rocha
18
Cristian David Gonzalez Taborda
Sustituído a los 76'' por Federico Tomás Medina
8
Mario Valentín García Fernández
Sustituído a los 89'' por Gabriel Barcelos Rossetto
14
Lucas Leonel Correa Sebben
Sustituído a los 76'' por José Agustín Pérez Siri
15
Alberto Sebastián Assís Silva
26
Erico Cuello Gutierrez
Amonestado a los 29'' Sustituído a los 45'' por Maximiliano Nahuel Añasco Dornells
9
Franco Andrés Rossi Donazar
Amonestado a los 51''
Suplentes:
Federico Pintado
,
Martín German Gianoli Abellan
,
Ezequiel Olivera Reymundo
,
Ingresó a los 89''
Mauro Alejandro Brasil Alcaire
,
Ingresó a los 45''
Maximiliano Nahuel Añasco Dornells
,
Ingresó a los 76''
José Agustín Pérez Siri
,
Ingresó a los 76''
Federico Tomás Medina
,
Jeremías Ramón Gallard
,
Bruno Joaquín Hernández Álvarez
,
Ingresó a los 89''
Gabriel Barcelos Rossetto
D.T.: Luis Danielo Nuñez Maciel
Incidencias del partido

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy