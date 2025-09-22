Clausura: Mesa Ejecutiva confirmó detalles de la novena fecha, con modificaciones

Fútbol uruguayo

La Mesa Ejecutiva volvió a publicar los detalles de la novena fecha del Torneo Clausura del fútbol uruguayo de Primera División, que se jugará entre viernes y lunes y tendrá modificaciones respecto a la fijación inicial.

Se confirmó oficialmente que Cerro Largo oficiará de local ante Peñarol el sábado en el Estadio Centenario tras un acuerdo económico entre clubes. El partido, que estaba fijado para las 18:30 en el Ubilla de Melo, pasó para las 18, pese a que las instituciones habían solicitado jugar a las 17:30.

La modificación del horario del encuentro entre arachanes y aurinegros llevó a adelantar el choque del mismo día entre Liverpool y Boston River, que iban a enfrentarse el sábado desde las 16 y finalmente se medirán a partir de las 15:30 en Belvedere.

En principio, la Mesa se mantuvo la fijación el duelo entre Juventud y Nacional: el domingo a las 16 en el Parque Artigas de Las Piedras. Sin embargo, el Tricolor hace gestiones con el Pedrense para llevar el partido al Centenario; los clubes tienen tiempo hasta este martes para confirmar el cambio de escenario.

Además, Plaza Colonia-River Plate, que irá el domingo en el Parque Prandi, pasó de las 11 a las 18:30 horas, y Miramar Misiones-Defensor Sporting, que se iba a jugar a las 18:30, tuvo que modificarse para las 21 (el mismo día en el Palermo).

FECHA 9

Viernes 26

Wanderers-Cerro

Parque Viera, 20 horas

Sábado 27

Liverpool-Boston River

Estadio Belvedere, 15:30 horas

Cerro Largo-Peñarol

Estadio Centenario, 18:00 horas

Domingo 28

Danubio-City Torque

Estadio Mincheff de Lazaroff, 13:30 horas

Juventud-Nacional

Parque Artigas, 16 horas

Plaza Colonia-River Plate

Parque Prandi, 18:30 horas

Miramar Misiones-Defensor Sporting

Parque Palermo, 18:30 horas

Lunes 29

Racing-Progreso

Parque Roberto, 16 horas

