Fútbol uruguayo
La ley

Clausura: Leodán González pitará a Peñarol y Hernán Heras a Nacional en la novena fecha

Javier Feres será el encargado de impartir justicia en uno de los partidos más destacados: Liverpool con Boston River en Belvedere.

24.09.2025 21:10

Lectura: 2'

2025-09-24T21:10:00-03:00
El Colegio de Árbitros dio a conocer los árbitros designados para la novena fecha del torneo Apertura que comenzará este viernes y se desdoblarás hasta el lunes 29 de setiembre.

Leodán González fue el elegido para actuar en el duelo entre Cerro Largo y Peñarol que será el sábado en el Centenarios, mientras que Javier Feres irá a Liverpool con Boston River en Belvedere.

Hernán Heras en tanto irá a Juventud ante Nacional también en el Centenerio, así como Andrés Matonte hará lo propio en el choque entre Danubio y City Torque. Estos son todos los detalles:

VIERNES 26

WANDERERS-CERRO
Cancha: Parque Viera. Hora: 20:00.
Árbitros: Leandro Lasso, Mathias Muniz, Marcelo Alonso y Diego Dunajec.
VAR: Javier Burgos y Héctor Bergalo

SÁBADO 27 

LIVERPOOL-BOSTON RIVER
Cancha: Estadio Belvedere. Hora: 15:30.
Árbitros: Javier Feres, Martín Soppi, Gustavo M. Lisboa y Diego Riveiro.
VAR: Christian Ferreyra y Pablo Llarena.                                                      

CERRO LARGO-PEÑAROL
Cancha: Estadio Centenario. Hora: 18:00.
Árbitros: Leodán González, Horacio Ferreiro, Juan Álvarez y Santiago Motta
VAR: Jonhatan Fuentes y Nicolás Taran.

DOMINGO 28 

DANUBIO- CITY TORQUE
Cancha: Estadio Jardines del Hipódromo. Hora: 13:30.
Árbitros: Andrés Matonte, Andrés Nievas, Daiana Fernández y Eduardo Varela.
VAR: Yimmy Álvarez y Javier Irazoqui. 

JUVENTUD-NACIONAL
Cancha: Estadio Centenario. Hora: 16:00.
Árbitros: Hernán Heras, Héctor Bergalo, Sebastián Schroeder y Pablo Silveira.
VAR: Daniel Rodríguez y Martín Soppi

PLAZA COLONIA-RIVER PLATE
Cancha: Parque Prandi de Colonia. Hora: 18:30.
Árbitros: Esteban Ostojich, Nicolás Taran, Nicolás Piaggio y Andrés Martínez.
VAR: Santiago Motta y Santiago Fernández

MIRAMAR MISIONES-DEFENSOR SPORTING
Cancha: Parque Palermo. Hora: 21:00.
Árbitros: Javier Burgos, Pablo Llarena, Carlos Roca y Federico Modernell.
VAR: Daniel Fedorczuk y Héctor Ferreiro

LUNES 29 

RACING-PROGRESO
Cancha: Parque Roberto. Hora: 16:00.
Árbitros: Esteban Guerra, Sebastián Silvera, Héctor Portillo y Federico Arman.
VAR: Andrés Cunha y Bruno Sacarelo.

