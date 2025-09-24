Fútbol uruguayo

Clausura: Leodán González pitará a Peñarol y Hernán Heras a Nacional en la novena fecha

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El Colegio de Árbitros dio a conocer los árbitros designados para la novena fecha del torneo Apertura que comenzará este viernes y se desdoblarás hasta el lunes 29 de setiembre.

Leodán González fue el elegido para actuar en el duelo entre Cerro Largo y Peñarol que será el sábado en el Centenarios, mientras que Javier Feres irá a Liverpool con Boston River en Belvedere.

Hernán Heras en tanto irá a Juventud ante Nacional también en el Centenerio, así como Andrés Matonte hará lo propio en el choque entre Danubio y City Torque. Estos son todos los detalles:

VIERNES 26

WANDERERS-CERRO

Cancha: Parque Viera. Hora: 20:00.

Árbitros: Leandro Lasso, Mathias Muniz, Marcelo Alonso y Diego Dunajec.

VAR: Javier Burgos y Héctor Bergalo

SÁBADO 27

LIVERPOOL-BOSTON RIVER

Cancha: Estadio Belvedere. Hora: 15:30.

Árbitros: Javier Feres, Martín Soppi, Gustavo M. Lisboa y Diego Riveiro.

VAR: Christian Ferreyra y Pablo Llarena.

CERRO LARGO-PEÑAROL

Cancha: Estadio Centenario. Hora: 18:00.

Árbitros: Leodán González, Horacio Ferreiro, Juan Álvarez y Santiago Motta

VAR: Jonhatan Fuentes y Nicolás Taran.

DOMINGO 28

DANUBIO- CITY TORQUE

Cancha: Estadio Jardines del Hipódromo. Hora: 13:30.

Árbitros: Andrés Matonte, Andrés Nievas, Daiana Fernández y Eduardo Varela.

VAR: Yimmy Álvarez y Javier Irazoqui.

JUVENTUD-NACIONAL

Cancha: Estadio Centenario. Hora: 16:00.

Árbitros: Hernán Heras, Héctor Bergalo, Sebastián Schroeder y Pablo Silveira.

VAR: Daniel Rodríguez y Martín Soppi

PLAZA COLONIA-RIVER PLATE

Cancha: Parque Prandi de Colonia. Hora: 18:30.

Árbitros: Esteban Ostojich, Nicolás Taran, Nicolás Piaggio y Andrés Martínez.

VAR: Santiago Motta y Santiago Fernández

MIRAMAR MISIONES-DEFENSOR SPORTING

Cancha: Parque Palermo. Hora: 21:00.

Árbitros: Javier Burgos, Pablo Llarena, Carlos Roca y Federico Modernell.

VAR: Daniel Fedorczuk y Héctor Ferreiro

LUNES 29

RACING-PROGRESO

Cancha: Parque Roberto. Hora: 16:00.

Árbitros: Esteban Guerra, Sebastián Silvera, Héctor Portillo y Federico Arman.

VAR: Andrés Cunha y Bruno Sacarelo.

