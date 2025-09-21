Contenido creado por Ramiro Aranda
Fútbol uruguayo
Más que tres puntos

Clausura: Cerro, con diez, venció 1-0 a Miramar y le sacó cinco puntos en el descenso

El Villero se impuso en el Tróccoli con un gol temprano de Morales y sigue afuera de la zona roja, en la que continúa el Cebrita.

2025-09-21T15:04:00-03:00
21/09/25 - 13:00 - Luis Troccoli - Árbitro: Bruno Sacarelo
Cerro
1 - 0
Finalizado
Miramar Misiones

Cerro le ganó 1-0 a Miramar Misiones por la octava fecha del Clausura en el Tróccoli, donde jugó con diez futbolistas todo el complemento.

El equipo local abrió el marcador en el amanecer del partido, cuando Bruno Morales conectó de cabeza un centro desde la derecha de Nicolás Fuica y anotó el 1-0 antes de los cinco minutos de juego.

Pocos minutos más tarde, el asistente anuló lo que hubiese sido el segundo gol de Cerro por parte de Santiago Paiva, quien partió desde un fino offside.

Cerro quedó con diez futbolistas sobre el final del primer tiempo por la expulsión de Sebastián Cáceres, quien cometió una dura plancha y no pudo salir a jugar en el complemento. La jugada fue revisada por Bruno Sacarelo a través del VAR.

Luego, en la segunda parte, los locales debieron quedarse con nueve futbolistas debido a una dura infracción de Morales, pero Sacarelo -que revisó la jugada en el VAR- decretó amarilla. Además, sobre el final, Crisafi descontó, pero una falta previa anuló el empate agónico.

La gran actuación del arquero Renzo Bacchia le permitió al Villero ubicarse dos puestos por encima de la zona de descenso, en la que continúa el Cebrita. Los de Tabaré Silva le sacaron cinco puntos de ventaja a los de Bernardo Giordano, que solo superan a River y Plaza.

Cerro
25
Renzo Damián Bacchia Rodríguez
Amonestado a los 70''
7
Alejo Agustín Macelli
6
Axel Emilio Frugone Marotta
28
Nicolás Guillermo Fuica Collazzi
5
Mauro Villar
Amonestado a los 29''
14
Emiliano Gastón Sosa Viera
30
Ignacio Nicolás Neira Borba
Sustituído a los 84'' por Martín Farías Palavecino
10
Matías Ernesto Ocampo Ornizún
Sustituído a los 45'' por Carlos Emanuel Cuello Azambuya
32
Sebastián Cáceres Carranza
Expulsado a los 47''
29
Santiago Martín Paiva Mattos
Sustituído a los 71'' por Agustín Sebastián Miranda Cambón
31
Bruno Morales
Goles: 1 Minuto: 2'' Amonestado a los 53'' Sustituído a los 55'' por Alex Sebastián Camacho
Suplentes:
Jonathan Mathías Cubero Rieta
,
Facundo Iraola
,
Ingresó a los 84''
Martín Farías Palavecino
,
Ingresó a los 45'' Amonestado a los 87''
Carlos Emanuel Cuello Azambuya
,
Ingresó a los 71''
Agustín Sebastián Miranda Cambón
,
Carlos Da Rosa
,
Federico Ezequiel Acosta Fasini
,
Facundo Techera
,
Ingresó a los 55''
Alex Sebastián Camacho
,
Juan Pablo Álvarez
D.T.: Tabaré Abayubá Silva Aguilar
Miramar Misiones
30
Juan Esteban Moreno Córdoba
19
Oscar Andrés Olivera Ibarra
Amonestado a los 99''
29
Jorge Nicolás Ayala Silva
Amonestado a los 78''
15
Federico Damián Alonso Delmonte
16
Mauricio Sebastián Gómez Castro
Sustituído a los 65'' por Fabricio Tirado
8
Axel Michele Pandiani Quaglia
Sustituído a los 60'' por Juan Facundo Crisafi
23
Diego Nicolás Núñez de León
Sustituído a los 45'' por Mauricio Roldán
22
Oscar José Díaz Sánchez
Amonestado a los 29'' Sustituído a los 60'' por Silvio López
24
Facundo Ezequiel Silvera Andreoli
11
Anthony Sosa
Sustituído a los 45'' por Jesus Sebastián Da Silva Mattos
10
Gastón Exequiel Ramírez Pereyra
Amonestado a los 84''
Suplentes:
Marcos Ferreira Pírez
,
Ingresó a los 60'' Amonestado a los 93''
Silvio López
,
Pablo López Quinteros
,
Ricardo Guzmán Pereira Méndez
,
Emiliano Daniel Saliadarre
,
Ingresó a los 65''
Fabricio Tirado
,
Ingresó a los 60''
Juan Facundo Crisafi
,
Nahuel Gelos
,
Ingresó a los 45'' Amonestado a los 87''
Mauricio Roldán
,
Ingresó a los 45''
Jesus Sebastián Da Silva Mattos
D.T.: Bernardo Giordano
Incidencias del partido
47'' Tarjeta Roja para Sebastián Cáceres Carranza (Cerro)

