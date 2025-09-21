Clausura: Cerro, con diez, venció 1-0 a Miramar y le sacó cinco puntos en el descenso

Cerro le ganó 1-0 a Miramar Misiones por la octava fecha del Clausura en el Tróccoli, donde jugó con diez futbolistas todo el complemento.

El equipo local abrió el marcador en el amanecer del partido, cuando Bruno Morales conectó de cabeza un centro desde la derecha de Nicolás Fuica y anotó el 1-0 antes de los cinco minutos de juego.

Pocos minutos más tarde, el asistente anuló lo que hubiese sido el segundo gol de Cerro por parte de Santiago Paiva, quien partió desde un fino offside.

Cerro quedó con diez futbolistas sobre el final del primer tiempo por la expulsión de Sebastián Cáceres, quien cometió una dura plancha y no pudo salir a jugar en el complemento. La jugada fue revisada por Bruno Sacarelo a través del VAR.

Luego, en la segunda parte, los locales debieron quedarse con nueve futbolistas debido a una dura infracción de Morales, pero Sacarelo -que revisó la jugada en el VAR- decretó amarilla. Además, sobre el final, Crisafi descontó, pero una falta previa anuló el empate agónico.

La gran actuación del arquero Renzo Bacchia le permitió al Villero ubicarse dos puestos por encima de la zona de descenso, en la que continúa el Cebrita. Los de Tabaré Silva le sacaron cinco puntos de ventaja a los de Bernardo Giordano, que solo superan a River y Plaza.