Clausura: Boston River aplastó 6-1 a Plaza Colonia en Florida y mira a todos desde arriba

Agustín Anello en tres oportunidades, Agustín Albarracín, Facundo Muñoa y Facundo Rodríguez marcaron los goles del Sastre, que lidera.

2025-09-20T17:18:00-03:00
20/09/25 - 15:30 - Campeones Olimpicos de Florida - Árbitro: Leandro Lasso
Boston River
6 - 1
Finalizado
Plaza Colonia

Boston River aplastó 6-1 a Plaza Colonia en el estadio Campeones Olímpicos de Florida por la octava fecha del Clausura, el cual ahora lidera el Sastre con 18 puntos, dos más que los escoltas. El Patablanca, por su parte, tiene un punto en el torneo y se encuentra en zona de descenso.

La primera ocasión peligrosa del partido llegó a los 18 minutos, cuando el arquero Guillermo Reyes le tapó un disparo a Agustín Anello, quien tuvo revancha segundos después al rematar al fonde de la red un balón que quedó en el medio del área tras un manotazo del arquero.

A los 24', una gran jugada colectiva de Boston River terminó en un pase de Felipe Avenatti para Anello, quien amagó a rematar desde el borde del área con su pierna derecha, enganchó para la zurda y sacó un potente remate cruzado que fue imposible de atajar para Reyes, transformándose en el 2-0.

Cada llegada del Sastre era gol y quedó claro a los 30', cuando Anello recibió en el vértice del área, se acomodó y remató al segundo palo, poniendo el tercer gol de su equipo y personal. Un minuto más tarde, Hebert Vergara tuvo el descuendo en sus pies con un disparo al entrar al área luego de un pase filtrado, pero el balón se fue apenas alto.

Nada más empezar el partido, a los 48', Andrés Romero entró al área con la pelota en su poder, se acomodó y, ante la pasividad de la defensa patablanca, cedió al medio para Agustín Albarracín, quien, sin marca, remató puso el cuarto gol del equipo dirigido técnicamente por Jadson Viera.

Más tarde, Avenatti y Guillermo López malograron ocasiones que podían haber aumentado la diferencia, pero Facundo Muñoa no y a los 68' puso el 5-0 con un tiro desde el punto penal que le pasó por debajo del cuerpo a Reyes. Hasta que, a los 77', llegó el sexto por intermedio de Facundo Rodríguez, que empujó al fondo de la red un pase al medio de López.

A los 83', el árbitro del encuentro, Leandro Lasso, fue al VAR y sancionó penal para Plaza Colonia por una mano de Gerónimo Bortagaray; Juan Manuel Ramos se hizo cargo de la ejecución y la cambió por gol. A los 85', Bejamín Acosta reventó la pelota en el travesaño.

Boston River
1
Bruno Antúnez D´Espaux
4
Marcos Emmanuel Gómez Piñeiro
Sustituído a los 82'' por Marco Leonardo Mancebo Clavero
31
Juan Manuel Acosta Diaz
14
Gerónimo Bortagaray Derregibus
Amonestado a los 89''
25
Felipe Daniel Chiappini Ospitaleche
70
Agustín Albarracin Basil
Goles: 1 Minuto: 48'' Sustituído a los 52'' por Facundo Ezequiel Muñoa dos Santos
6
Andrés Josué Romero Tocuyo
5
Francisco Barrios Azzini
18
Gustavo Daniel Viera Moreira
Sustituído a los 72'' por Mateo Baltasar Barcia Fernández
9
Agustín Anello
Goles: 3 Minuto: 18'', 24'', 30'' Sustituído a los 52'' por Guillermo López Matturo
11
Felipe Nicolás Avenatti Dovillabichus
Sustituído a los 72'' por Facundo Rodríguez Calleriza
Suplentes:
Ernesto Exequiel Hernández Oncina
,
Agustín Granja
,
Ingresó a los 82'' Amonestado a los 86''
Marco Leonardo Mancebo Clavero
,
Jairo Sebastián O´Neill López
,
Rafael Germán Haller Piloni
,
Ingresó a los 72''
Mateo Baltasar Barcia Fernández
,
Ingresó a los 52'' Goles: 1 Minuto: 68''
Facundo Ezequiel Muñoa dos Santos
,
Ingresó a los 52''
Guillermo López Matturo
,
Ingresó a los 72'' Goles: 1 Minuto: 76''
Facundo Rodríguez Calleriza
,
Alexander González Pérez
D.T.: Jadson Viera Castro
Plaza Colonia
44
Guillermo Martin Reyes Maneiro
4
Haibrany Nick Ruiz Díaz Minervino
Sustituído a los 45'' por Máximo Lorenzi
22
Juan Manuel Ramos Pintos
Goles: 1 Minuto: 83''
6
Miqueas Gabriel Redín Morales
21
Juan Pablo Hernández
30
Agustín Agustín Maidana Salinas
Sustituído a los 62'' por Benjamín Acosta
80
Lucas Carrizo
Sustituído a los 70'' por Santiago Otegui Ferreira
15
Yacouba Meité
Sustituído a los 45'' por Facundo Julián Píriz González
14
Hebert Alexander Vergara Larrosa
3
Yvo Nahuel Calleros Rébori
13
Joaquín García
Sustituído a los 45'' por Lucas Agustín Ocampo Galván
Suplentes:
Núbel Joaquín Silva González
,
Ángel Gabriel Cayetano Pírez
,
Ingresó a los 70''
Santiago Otegui Ferreira
,
Ingresó a los 45''
Máximo Lorenzi
,
Ingresó a los 45''
Facundo Julián Píriz González
,
Carlos Segundo Pachamé
,
Cristian Barros Mirabal
,
Ingresó a los 45''
Lucas Agustín Ocampo Galván
,
Gonzalo Diego Bueno Bingola
,
Ingresó a los 62''
Benjamín Acosta
D.T.: Sebastián Díaz Villán
Incidencias del partido

