Clausura: Boston River aplastó 6-1 a Plaza Colonia en Florida y mira a todos desde arriba

Boston River aplastó 6-1 a Plaza Colonia en el estadio Campeones Olímpicos de Florida por la octava fecha del Clausura, el cual ahora lidera el Sastre con 18 puntos, dos más que los escoltas. El Patablanca, por su parte, tiene un punto en el torneo y se encuentra en zona de descenso.

La primera ocasión peligrosa del partido llegó a los 18 minutos, cuando el arquero Guillermo Reyes le tapó un disparo a Agustín Anello, quien tuvo revancha segundos después al rematar al fonde de la red un balón que quedó en el medio del área tras un manotazo del arquero.

A los 24', una gran jugada colectiva de Boston River terminó en un pase de Felipe Avenatti para Anello, quien amagó a rematar desde el borde del área con su pierna derecha, enganchó para la zurda y sacó un potente remate cruzado que fue imposible de atajar para Reyes, transformándose en el 2-0.

Cada llegada del Sastre era gol y quedó claro a los 30', cuando Anello recibió en el vértice del área, se acomodó y remató al segundo palo, poniendo el tercer gol de su equipo y personal. Un minuto más tarde, Hebert Vergara tuvo el descuendo en sus pies con un disparo al entrar al área luego de un pase filtrado, pero el balón se fue apenas alto.

Nada más empezar el partido, a los 48', Andrés Romero entró al área con la pelota en su poder, se acomodó y, ante la pasividad de la defensa patablanca, cedió al medio para Agustín Albarracín, quien, sin marca, remató puso el cuarto gol del equipo dirigido técnicamente por Jadson Viera.

Más tarde, Avenatti y Guillermo López malograron ocasiones que podían haber aumentado la diferencia, pero Facundo Muñoa no y a los 68' puso el 5-0 con un tiro desde el punto penal que le pasó por debajo del cuerpo a Reyes. Hasta que, a los 77', llegó el sexto por intermedio de Facundo Rodríguez, que empujó al fondo de la red un pase al medio de López.

A los 83', el árbitro del encuentro, Leandro Lasso, fue al VAR y sancionó penal para Plaza Colonia por una mano de Gerónimo Bortagaray; Juan Manuel Ramos se hizo cargo de la ejecución y la cambió por gol. A los 85', Bejamín Acosta reventó la pelota en el travesaño.