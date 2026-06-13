Selección

Claudio Vivas: “Cuando termine todo, los uruguayos se van a dar cuenta el DT que tuvieron”

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El exayudante de Marcelo Bielsa y actual entrenador, Claudio Vivas, se refirió a Marcelo Bielsa y el proceso que llevó adelante con la selección uruguaya, el legado que dejará sus formas y un posible cruce en dieciseisavos ante Argentina: “Un rival incómodo”.

“Los uruguayos después del Mundial, si Marcelo no continua, se van a dar cuenta el técnico que tuvieron”, dijo Vivas entrevistado en el vivo de streaming de Bolavip.

“Viene trabajando durante mucho tiempo y ha realizado cambios generacionales importantes, quizás dolorosos para el pueblo, pero necesarios”, dijo más tarde sobre su tarea con la Celeste.

??????? "Los uruguayos, cuando se vaya Bielsa, se van a dar cuenta del técnico que tuvieron".



Claudio Vivas, ex ayudante del Loco, opinó sobre su presente en el seleccionado uruguayo y el legado que dejará en la Celeste. pic.twitter.com/bfRo7adDNz — Bolavip Argentina (@BolavipAr) June 12, 2026

“Marcelo entrena como juega, entonces hay riesgos que se van corriendo, ahora hay jugadores que están tocados, con molestias”, analizó más tarde explicando la forma de actuar del DT, para ir a más: “Hay que entender al técnico, Bielsa es uno, siempre el mismo, y desde el momento que tenés un entrenador así, tenés que saber”.

“Los jugadores lo tienen asimilado más allá de que a veces quieren guardarse algo, entrenar un poco menos o con menos intensidad. Pero bueno, el entrena a pleno, prepara los partidos, no hay nada librado al azar”, agregó.

“Uruguay viene haciendo buenos papeles. Hizo un buen comienzo de Copa América y después le costó sobre el final, pero no nos olvidemos que nos ganó a nosotros en Buenos Aires”, dijo destancando algunos momentos de la Uruguay al mando de Bielsa: “Ojo, porque si nosotros pasamos y nos toca jugar con ellos, van a ser un rival incómodo. Yo espero que gane Argentina, siempre, por más que este Bielsa de por medio”.

Vivas, que fue ayudante de campo del rosarino en Vélez Sarsfield, Espanyol de Barcelona y la selección argentina hasta 2004, es una clara referencia para definir al Loco.

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