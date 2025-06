Fútbol uruguayo

Claudia Umpiérrez crítica con Feres: “siempre me termina sorprendiendo un poquito más”

La exárbitra Claudia Umpiérrez, quien actualmente se desempeña como analista de arbitrajes en el informativo Telenoche y el podcast Esto es Dopamina, fue muy crítica en esos espacios al referirse a la actuación de Javier Feres en el partido que River Plate le ganó a Peñarol 3-1. En las decisiones importantes que tomó, solo le dio la razón en la expulsión de Matías Alfonso.

“Estuvo muy bien. Si no sacaba tarjeta roja, me desmayaba. Es lo que se espera de un árbitro que ve ese contacto y con un cuarto árbitro que está de frente y puede ayudar. Los dos tenían una visión perfecta. Es juego brusco grave”, explicó en su espacio de jugadas polémicas en el informativo de Canal 4 sobre la incidencia que le costó la tarjeta roja al volante darsenero por una dura entrada sobre Javier Méndez.

Respecto al penal que no pitó a favor de Peñarol por una mano clara de Nicolás Ramos en una disputa con Maximiliano Silvera en el primer tiempo, pese a que Jonhatan Fuentes lo llamó desde el VAR para observar la jugada, dijo que “en campo no fue muy protestada” y por eso le dio la razón en tiempo real, pero fue tajante al marcar que debió pitar la pena máxima después de la revisión.

“Es una situación difícil de ver en campo porque el propio cuerpo del jugador de Peñarol lo tapa. Pero te llaman y te muestran semejante movimiento adicional… no importa la posición natural. El jugador estaba con los brazos atrás, los movió para adelante y agregó un movimiento extra que tuvo impacto. Es muy claro el penal”, sostuvo. “Es inconcebible que no lo pite en una situación tan fácil”, añadió, y cree que Feres debería tener “un descanso por varias fechas” a raíz de sus errores.

Sobre la segunda tarjeta amarilla que reclamó Peñarol a Christian Almeida a los 81’ por una falta clara sobre Leonardo Fernández, dijo que es “inconcebible” que Feres no la haya exhibido. “Hasta mi hija, que tiene un año y medio, le dice a la maestra que le pegó una patada. ¡No cobró ni falta! Esto era falta y amarilla, porque cortaba un avance muy claro. Era segunda amarilla, pero el VAR no puede entrar. No tiene consideraciones técnicas para ir a tarjeta roja por juego brusco grave”, aclaró.

Por último, Peñarol pidió un penal por falta de Lucas Camejo sobre Leo Fernández en tiempo adicional. Al respecto, Umpiérrez responsabilizó a Feres y a los encargados del VAR. “Para mí el VAR ya había apagado la luz, se habían ido. Es increíble. Hay quienes dicen que no es penal porque Leo Fernández se deja caer. El defensor no juega balón y pone la pierna en la trayectoria del rival. El árbitro estaba de frente, al lado. Árbitros FIFA que no cobren situaciones de penal clarísimas, es para revisar”, concluyó.

