Claudia Rizzo, de tan solo 23 años, se transformó en presidenta de un club italiano

La italiana Claudia Rizzo es, a sus 23 años, presidenta del Ternana, equipo de la Serie C que persigue el objetivo de ascender bajo la dirección de su nueva junta, en la que otra mujer, Tiziana Pucci, ostenta el cargo de administradora única.

Nacida en 2002, Rizzo está al frente de un equipo de fútbol profesional después de que su familia comprara el club a mediados de agosto, lo que la convierte en la primera mujer al frente del combinado de Terni y en una de las dirigentes más jóvenes de la historia del fútbol italiano.

Hija de Gianluigi Rizzo, empresario en el sector sanitario privado, propietario del Grupo Villa Claudia que adquirió el Ternana, ya cuenta con experiencia en la gestión de empresas puesto que estuvo al frente de una empresa agrícola en Sicilia y participó en las actividades del Grupo Villa Claudia, dedicado a la sanidad privada y a la gestión de clínicas médicas concertadas.

“Hoy no les hablo solo como hija de un hombre que dio un paso importante al comprar Ternana. Les hablo como mujer, como una auténtica aficionada al fútbol, y como alguien que ha decidido involucrarse de primera mano”, dijo el día de su presentación, la semana pasada.

A su lado está el italiano Massimo Ferrero, conocido por su polémico y excéntrico paso como presidente en el Sampdoria, en el que estuvo desde 2014 hasta su venta en 2023 y en el que llegó a ser incluso arrestado en 2021 por delitos corporativos.

Es, de hecho, su histórica consejera Tiziana Pucci la que ocupará el cargo de administradora única.

Presidentes más jóvenes en la historia del Calcio

La sorprendente juventud de Claudia Rizzo no es algo único en el fútbol italiano, que, a lo largo de su historia, tuvo dirigentes incluso más jóvenes.

Umberto Agnelli fue presidente de la Juventus en 1955 con apenas 22 años. Era el tercer Agnelli, apellido ligado al club turinés desde su inicio, que ocupaba el cargo después de su padre Edoardo y de su hermano Gianni.

Umberto es el padre de Andrea Agnelli, el último de la saga de presidentes con ese apellido, protagonista esta semana tras haber llegado a un acuerdo con la Justicia italiana para cumplir una pena suspendida de un año y 8 meses por plusvalías ficticias y falseo contable en sus últimos años al frente del club.

A los 21 años, récord absoluto en el Calcio, se convirtió en presidente del Atalanta Alessandro Ruggeri, en 2008, debido a la enfermedad de su padre Ivan, por aquel entonces presidente. Su mandato duró dos años, hasta 2010, hasta la llegada de Antonio Percassi, que sigue siendo al día de hoy el máximo dirigente del club bergamasco.

Algo similar le sucedió a Luca Campedelli, que tras la muerte de su padre Luigi tuvo que colocarse, a sus 23 años, al frente de un Chievo Verona que, bajo su dirección, llegó a ser cuarto en Serie A y a jugar la fase previa de Champions League.

En el Inter, el chino Steve Zhang se convirtió en el más joven de su historia en 2018, con 26 años. Es hijo de Jindong Zhang, quien, a través del grupo comercial Suning, controló el combinado nerazzurro hasta 2024.

Desde ese año controla el Inter el fondo estadounidense Oaktree, que confió la presidencia a un mítico directivo del fútbol italiano como Giuseppe Marotta, que a sus 26 años ya era presidente del Varese.

