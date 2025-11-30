Fútbol uruguayo

Clásico: la carta de Ebere y la seguridad de Millán le permitieron coronarse a Nacional

Luis Mejía: en el primer tiempo no fue llamado a actuar, y en el complemento respondió de buena forma a un remate de Arezo en su única intervención bajo los tres palos.

Emiliano Ancheta: la entrega de siempre y la imprecisión habitual. Tampoco estuvo acompañado cuando se proyectó. Comenzó jugando con una máscara y se la sacó. Falló en un despeje que pudo terminar en gol aurinegro en el primer tiempo. Salió a los 100’ por Juan Pablo Patiño.

Sebastián Coates: con altibajos, acompañó a Julián Millán. Dividió casi siempre la pelota y, cuando quiso jugar por abajo, estuvo impreciso. Fue amonestado a los 71’. Convirtió un gol que fue anulado. Terminó extenuado.

Julián Millán: fue el mejor de Nacional. Sobrio en los mano a mano y de gran despliegue físico. De correcto primer tiempo, completó un mejor segundo tiempo con importantes cierres. Terminó extenuado el alargue, pero aportó varios quites con su esfuerzo. Salió -ovacionado- por Matías de los Santos. Tuvo un despeje en falso que pudo derivar en penal para Peñarol en el inicio del partido, como punto negativo.

Diego Romero: aceptable rendimiento. Al igual que Ancheta, aportó más ganas que fútbol. Controló su sector y tuvo entrega, pero no terminó de explotar su velocidad por banda. El punto negativo fue el penal -no sancionado- que le cometió a Leo Fernández. Salió a los 70 minutos por Nicolás Rodríguez.

Luciano Boggio: Correcto partido. Le dio despliegue a la mitad de la cancha de Nacional e hizo el trabajo sucio. Malogró una situación clara con un remate arco en el amanecer del partido. Jugó 70 minutos y salió por Juan Cruz de los Santos, minutos después de ser amonestado.

Christian Oliva: jugó un partido de más a manos. De gran primer tiempo, se cansó en el complemento y perdió intensidad. En la primera parte recuperó muchas pelotas y fue el más claro de Nacional.

Lucas Rodríguez: otro que rindió de más a menos. Referenció de buena manera a Fernández, jugó un buen primer tiempo e hizo buenos quites. Fue amonestado a los 41’. Terminó desgastado en el complemento. Salió a los 100’ por Nicolás Lodeiro.

Nicolás López: flojísima presentación. De los puntos más bajos del equipo. No pudo desnivelar, erró un mano a mano y estuvo impreciso en las pelotas quietas. Perdido. Vio la amarilla a los 5’.

Gonzalo Carneiro: tras prácticamente no incidir en el primer tiempo, mejoró en el complemento. Ganó los duelos y generó faltas que le permitieron avanzar en cancha a su equipo en el complemento. Volvió a ser muy difícil de controlar para los aurinegros. Fue amonestado a los 69’. Salió a los 100’ por Christian Ebere.

Maximiliano Gómez: no influyó ni fue asistido en ataque. Aportó más entrega que fútbol, y por momentos se ocupó más en protestar.

LOS QUE INGRESARON

Juan Cruz de los Santos: a los 70’ por Luciano Boggio. No pudo aportar el desnivel que tuvo en la primera final.

Nicolás Rodríguez: a los 70’ por Diego Romero. Mejoró las pelotas quietas con relación a las ejecuciones de López.

Christian Ebere: ingresó a los 100’ por Gonzalo Carneiro y le dio el título al Tricolor. Aportó potencia, desequilibrio y velocidad. Luego de algún aviso, tuvo una patriada individual que le permitió ganarle la pelota a Gularte y definir potente para anotar el único gol del partido.

Juan Pablo Patiño: ingresó a los 100’ por Emiliano Ancheta. Pocas incidencias.

Nicolás Lodeiro: ingresó a los 100’ por Lucas Rodríguez. Pocas incidencias.

Matías de los Santos: ingresó a los 120’ por Julián Millán.

