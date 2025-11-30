Fútbol uruguayo

Clásico: Trindade, el ingreso de Umpiérrez y pocos destaques en la derrota de Peñarol

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Brayan Cortés: Pese a alguna mala salida con el pie, se mostró seguro cuando lo probaron, sin dar rebotes y cortando centros. No tuvo responsabilidad en la jugada del gol de Ebere.

Pedro Milans: No pasó zozobras defendiendo su sector, donde Nacional no lo complicó con extremos y controló las subidas de Diego Romero primero, y Nicolás Rodríguez y Patiño después. Pocas veces se sumó al ataque y casi no influyó.

Emanuel Gularte: Perdió el primer duelo con Maxi Gómez y pudo haberle costado un gol, pero después levantó en las disputas y se mostró firme. En la jugada del gol quedó expuesto ante la velocidad de Ebere, que entró más fresco, lo encaró y terminó definiendo el partido.

Nahuel Herrera: Mermado en el hombro que lo tuvo en duda toda la semana, arrancó algo dubitativo y fue levantando su nivel, aunque sin llegar al que suele demostrar. Perdió algunos duelos, pero en general estuvo correcto. Fue sustituido tras el gol tricolor.

Maximiliano Olivera: No tuvo mayores inconvenientes en su sector izquierdo de la defensa y se soltó al ataque en el pasaje del segundo tiempo en el que Peñarol fue algo más con la pelota, aunque sin llegar a pesar en materia ofensiva.

Ignacio Sosa: Empezó jugando como interior por la derecha, se recostó algunos metros sobre la banda y resultó clave con su despliegue, luego de un arranque en el que su equipo perdió el mediocampo. Corrió mucho y no tuvo resto para llegar al área rival. Fue sustituido tras el 1-0.

Jesús Trindade: Resultó el mejor exponente aurinegro incluso en un primer tiempo que fue desfavorable. Jugó apenas por delante de la línea de fondo, con referencia sobre Nicolás López, y auxilió a todos. Se mostró criterioso en la distribución de la pelota.

Eric Remedi: Arrancó más desordenado que de costumbre, fue amonestado por un golpe sobre Luciano Boggio y repuntó junto al equipo tras la primera media hora. Hizo una falta que podía comprometerlo y fue sustituido a los 58’.

Leonardo Fernández: Tras un primer tiempo en el que casi no entró en contacto con el balón, intentó tomar la manija del equipo a partir del segundo, pero no pudo. No estuvo certero en las acciones a balón parado y rara vez logró gravitar.

Maximiliano Silvera: Dentro de un contexto de poco juego asociado, y volcado unos metros atrás, tuvo poca participación cerca del área, aunque por momentos complicó. A los 34’ dejó a Arezo de cara al gol, pero su compañero falló. Fue sustituido al cabo del primer alargue.

Matías Arezo: Fue el más peligroso del ataque, aunque sin llegar a pesar. Malogró un mano a mano con Luis Mejía que definió desviado, y obligó al panameño a hacer una buena atajada con un disparo bajo desde afuera del área. Fue sustituido para el arranque del alargue.

LOS QUE ENTRARON

Leandro Umpiérrez: Sustituyó a Eric Remedi a los 58’ y dos minutos después fue amonestado. Pese a ello, fue clave para el repunte del equipo con la pelota, colaboró en la marca y estrelló un remate en el caño en la prórroga.

Jaime Báez: Entró para el inicio del alargue en lugar de Matías Arezo, se ubicó por la banda y terminó jugando como referencia de área cuando salió Maxi Silvera. Casi no lo habilitaron.

Stiven Muhlethaler: Ingresó para el arranque del segundo tiempo del alargue por Maximiliano Silvera e intentó encarar por la banda izquierda, pero no pudo incidir en el trámite.

Lucas Hernández y Héctor Villalba: Entraron tras el gol de Nacional y estuvieron pocos minutos en cancha.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy