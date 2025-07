Clásico: Policía detuvo a una persona e investiga incidentes con bengalas

Fútbol uruguayo

Tras el incidente que dejó a un policía herido por una bengala en el Clásico entre Peñarol y Nacional este domingo, la Policía aseguró que los controles previos fueron “rigurosos”, aunque no lograron impedir el ingreso del artefacto pirotécnico. El caso ya está bajo investigación.

En nota consignada por Telemundo, el subdirector de la Guardia Republicana, Jorge González, detalló que la inspección del Estadio Centenario comenzó a las 10:30, con personal especializado y perros K9 entrenados en detección de explosivos y pirotecnia. A su vez, se realizaron nuevos chequeos entre las 12:00 y las 13:00, con foco en banderas y elementos prohibidos.

“En esos controles no se detectó pirotecnia”, sostuvo González, y afirmó que las áreas investigativas de la Policía ya trabajan para determinar cómo fue posible el ingreso del material. No se descarta que haya sido introducido antes del despliegue policial o por vías no controladas.

La bengala náutica impactó a un efectivo a la altura de la ingle, mientras cumplía funciones vestido de particular en la tribuna América. El policía fue internado en el Hospital Policial. Otro funcionario resultó herido por un objeto contundente en las inmediaciones de la Ámsterdam y fue dado de alta.

El operativo, que involucró a más de 790 policías, seguía activo en la noche del domingo con patrullajes en zonas sensibles, como las sedes de los clubes. Hasta el momento, se registró una persona detenida por alteraciones al orden público.

La investigación apunta a identificar al responsable del lanzamiento de la bengala y a determinar por qué fallaron los filtros de seguridad.