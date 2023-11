Fútbol uruguayo

Clásico: Las chicanas por el 20, un montaje y las “cosas que no se pueden borrar”

El clásico del pasado sábado careció del folclore tribunero habitual, tal como pasó en el Torneo Apertura, a raíz de la ausencia de público visitante. No obstante, tuvo su folclore moderno de redes sociales, como viene ocurriendo en los últimos años.

Además de la respuesta de Peñarol sobre los billetes que los hinchas de Nacional dedicaron a Leonardo Coelho y Sebastián Rodríguez, hubo publicaciones que giraron alrededor del número 20 por la diferencia de partidos ganados entre uno y otro en el historial.

Los hinchas tricolores votaron como figura de la cancha a Gonzalo Carneiro, el número 20 de su equipo. En la foto elegida para el posteo, el número 20 del pantalón no se puede observar claramente por culpa del exceso de luz.

Gonzalo Carneiro fue el más votado por la hinchada como el #JugadorBBVA ?? Peñarol#ElClubGigante ????? pic.twitter.com/yxXLZa0Kj3 — Nacional (@Nacional) November 12, 2023

Hinchas de Peñarol comenzaron a comentar la foto por el número “borrado”, algo que se descarta de plano porque el verdadero motivo es la luz, tal como se ve en las publicidades de los costados de la camiseta de Carneiro o en otra imagen (de agencia FocoUy) en la que tampoco se aprecia el 23 de Diego Polenta.

De todos modos, los aurinegros no tardaron demasiado en hacer mención a la situación y publicar una foto de Pedro Milans, el número 20 mirasol, y una frase alusiva: “Hay cosas que no se pueden borrar”. Esa imagen es un montaje, ya que los shorts carboneros no tienen números.



Hay cosas que no se pueden borrar pic.twitter.com/cXyE6UWphN — PEÑAROL (@OficialCAP) November 13, 2023

