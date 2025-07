Clásico: Javier Méndez y su picante declaración cuando le preguntaron por Antonio Palma

Fútbol uruguayo

Javier Méndez dialogó con los medios en zona mixta tras la victoria de Peñarol por penales ante Nacional en la final del Torneo Intermedio y valoró que su equipo cortó una mala racha clásica y además jugó mejor que su tradicional adversario.

“Estoy feliz porque se nos dio algo que no se nos venía dando. En los anteriores partidos contra ellos creo que, por momentos, habíamos jugado muy bien y merecíamos otro resultado. Hoy merecimos ganar en los 90 minutos”, opinó el zaguero carbonero.

“Ellos no tuvieron muchas chances y prácticamente estaban buscando algún contragolpe y errores nuestros. Nosotros tratamos de contrarrestar eso. Nos vamos felices, contentos y bien cansados”, destacó Méndez, uno de los baluartes del fondo mirasol.

Sobre la primera parte del año que su equipo cerró este domingo, que incluyó un flojo comienzo de Torneo Apertura y dos derrotas clásicas en el verano, consideró que fue “de mucho aprendizaje”. “Supimos sobreponernos a ese arranque del torneo que fue feo y tratamos de levantarlo y seguir”, ponderó.

“En líneas generales, creo que tuvimos un semestre positivo con la clasificación en la Copa Libertadores y el logro de hoy. Ahora a descansar y enfocarnos en lo que se viene, que será muy lindo”, señaló Méndez.

Elogios a Nahuel Herrera y chicana para Antonio Palma

Consultado por Nahuel Herrera y su presente, ya afianzado como su compañero de zaga, dijo que lo pone “feliz por él el rendimiento que está teniendo”. “Uno que entrena todos los días con él ve que es un chico muy serio y respetuoso, y tiene un lindo futuro por delante”, dijo.

“A medida que fueron pasando los partidos, con Nahuel nos fuimos puliendo y entendiendo mucho mejor. Tratamos de hablarnos mucho y que ante un error mío él me ayude y me defienda, y ante un error de él yo hacer lo mismo. De eso se trata, porque al ser un deporte en conjunto tenemos que estar todos alineados para sacar esto adelante”, comentó.

Le preguntaron por los dichos del dirigente tricolor Antonio Palma, quien en la semana dijo a Tirando paredes que no llevaría ningún jugador de Peñarol a Nacional porque “no ganan clásicos”, y respondió con un dejo de ironía.

“Sinceramente no lo conozco. Al único Palma que conozco es al presidente de Liverpool, que de hecho lo felicito por cómo maneja su club. Al Palma que me estás nombrando no lo conozco porque seguramente no ganó ninguna elección”, concluyó.

