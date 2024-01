Clásico: Javier Feres explicó por qué no sancionó los dos penales que reclamó Nacional

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Javier Feres, árbitro del clásico que Nacional le ganó a Peñarol 2-0 este martes, dijo haberse ido del Estadio Centenario “muy conforme” con su trabajo, el de sus compañeros y el del equipo VAR. “Las jugadas que pude observar, que son las que generalmente la gente estuvo hablando, me voy conforme con la decisión tomada en campo y por Andrés [Cunha] en el VAR”, contó al programa 100% deporte de Sport 890.

Consultado puntualmente por el penal que reclaman los tricolores por falta de Maximiliano Olivera sobre Lucas Sanabria, dijo que “varios compañeros” de arbitraje le enviaron el video de la incidencia y explicó que “esa jugada puede llevar a confusión porque la repetición de la televisión es en slow motion”.

“En slow motion se ve un contacto que yo en cancha también lo veo, y se lo informo a Andrés, pero ese contacto a velocidad normal, que es como se debe analizar la jugada cuando hay un contacto en el área pie con pie, no provoca la caída. El jugador apoya el pie en el piso y después hace un movimiento adicional, exagerando la caída. Por eso no lo sancionamos. El contacto no era suficiente para cometer infracción. Él giró, apoyó el pie y después hizo un pequeño salto para exagerar la caída”, argumentó.

Otra polémica fue la mano de Javier Méndez en el área carbonera bloqueando un disparo de Diego Polenta. “Cuando el jugador de Nacional remata, el brazo está extendido y luego lo recoge. Cuando la pelota impacta, no estaba ampliando el radio del cuerpo. Estaba bastante pegado. Estaba abierto cuando Polenta iba a rematar, pero cuando se dio el impacto estaba bastante cercano al cuerpo, sin ampliar”, explicó.

Respecto a la expulsión de Mauricio Pereyra, se mostró seguro de que la segunda amonestación “era de amarilla” y no vio la posible falta previa de Maximiliano Olivera sobre Ruben Bentancourt. “No la vi en el campo y Andrés no tenía margen de intervención porque, según me dijo después, no era una falta para roja. Quedé atrapado por el cuerpo de Bentancourt”, sostuvo, y reconoció que por lo hablado con colegas pudo haber sido falta.

Por otra parte, se mostró sorprendido por algunos cuestionamientos. “El partido creo que pasó por otro lado. Me extraña un poco que se concentre tanto en el arbitraje, cuando el ‘perjudicado’ ganó 2-0. Pero es parte del trabajo”, dijo, y reveló haber recibido una buena devolución del integrante del Colegio de Árbitros que fue a evaluarlo al Centenario.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy