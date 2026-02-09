Más deportes

Ciclismo: Leonel Rodríguez y Luciana Wynants son los nuevos campeones nacionales de ruta

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

En el departamento de Rocha se disputaron los Campeonatos Nacionales de Ruta y Contrarreloj de ciclismo, en los cuales varios de los mejores pedalistas del país dijeron presente viendo acción.

En la prueba de ruta masculina, Leonel Rodríguez de Boca de Cufré completó los 202,8 kilómetros con prestancia, y con un remate tremendo se quedó con la primera colocación por sobre Roderick Asconeguy (Dolores Cycles) y Thomas Silva (Astana XDS), este último, ganador de la edición 2025.

Rodríguez de esta forma se consagra campeón nacional de ruta por tercera vez, ya que se había quedado con el título en las ediciones 2024 y 2023.

En sub-23, el triunfo fue para Pablo Bonilla (Náutico Boca de Cufré), mientras que en júnior, el ganador fue Andy Devotto (Peñarol de Colonia).

En la modalidad contrarreloj, en tanto, Roderyck Asconeguy (Dolores Cycles) fue el más rápido para completar los 28 kilómetros pactados, colocándose por delante de Agustín Alonso del Boca de Cufré y Thomas Silva del Astana XDS.

En la categoría sub-23 de la crono, el título fue para Pablo Bonilla (Náutico Boca de Cufré) y en júnior para Laurencio Aquino (Unión Ciclista Treinta y Tres).

En damas

En lo que respecta a la prueba de ruta femenina, que se disputó sobre 106,8 kilómetros, la victoria correspondió a la pedalista del Armonía Cycles, Luciana Wynants (hija de Milton, último medallista olímpico uruguayo), siendo seguida de Paola Silva (Armonía Cycles) y Ana Claudia Seijas (Libre de Rocha).

En sub-23 el triunfo fue para Florencia Revetria (Armonía Cycles), mientras que en júnior el premio lo obtuvo Sol Mockford (Armonía Cycles).

En contrarreloj, en una distancia de 14 kilómetros, la ganadora fue Mariana García (Dolores Cycles), que se ubicó delante de Paola Silva (Armonía Cycles) y Ana Álvarez (libre Colonia).

En la categoría sub-23 de la crono, el título fue para Florencia Revetria (Armonía Cycles) y en júnior para Sol Mockford (Armonía Cycles).

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy