Más deportes

Ciclismo: Ciro Pérez demostró su valía y completó prueba de ruta del Mundial de Ruanda

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El uruguayo Ciro Pérez compitió este viernes en la prueba de ruta para la categoría sub-23 del Mundial de Kigali, Ruanda, logrando ubicarse entre los mejores treinta de la prueba.

Pérez, de 20 años, completó los 164,6 kilómetros de exigente recorrido en un crono de 4:06:34, quedando a 9:07 del ganador y completando una velocidad media de 40.054 km/h.

El uruguayo terminó en el puesto 24 de los 56 pedalistas que terminaron la competencia, ya que otros 62 abandonaron antes de la llegada.

La medalla de oro correspondió al italiano Lorenzo Mark Finn que completó la carrera en 3:57.27, que superó al suizo Jan Huber por 31 segundos y al austriaco Marco Schrettl por 1:13, bronce y plata respectivamente.

Pérez, llegó a esta prueba tras ser medallista de bronce en el Panamericano de Punta del Este y luego de plata en los Juegos Panamericanos Júnior (sub-23) que se realizaron en Asunción del Paraguay.

El corredor celeste defiende al MG.K Vis de Italia ya había competido en la prueba sub-23 del Mundial de Zúrich, Suiza donde fue 56º, siendo el mejor del continente.

Previamente lo había hecho en el Mundial de Glasgow, Escocia, en 2023 donde fue 51º pero en la categoría júniors (sub-18).

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy