Ciclismo: Astana anunció la incorporación del uruguayo Thomas Silva, que es histórica

Astana Team, equipo de ciclismo que es patrocinado por el gobierno de Kazajistán y compite en las pruebas más importantes del UCI World Tour (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España), anunció la incorporación del uruguayo Thomas Silva.

El fernandino de 23 años, quien cumplirá 24 el próximo 30 de diciembre, firmó un contrato para las temporadas 2026 y 2027, en las que será el primer uruguayo en formar parte de las carreras más importantes del planeta.

“Ya se ha consolidado como un potente corredor de un día, con gran capacidad de respuesta en terrenos montañosos y un potente sprint. Es el actual campeón nacional uruguayo”, remarcó el Astana sobre Silva.

“En la temporada 2025, ganó la clasificación de montaña de la Vuelta a Andalucía, una etapa en el Tour del Lago Qinghai, donde también terminó segundo en la general, y una etapa en el Gran Premio Internacional Beiras e Serra da Estrela. Además, Silva quedó cuarto en el Gran Premio Miguel Indurain y el Gran Premio de Morbihan”, agregó su nuevo equipo.

“Estoy muy feliz e inspirado por la oportunidad de dar un gran paso en el World Tour con un equipo histórico y tan prestigioso como el XDS Astana Team. Tengo muchas ganas de unirme al equipo, estoy deseando que llegue la nueva temporada, ¡y mi motivación es altísima! Hay mucho trabajo por delante, pero estoy dispuesto a darlo todo para seguir mejorando como ciclista profesional”, declaró Silva.

“En los últimos años, Thomas Silva ha crecido significativamente y su progreso a nivel profesional continental ha sido muy notable, por lo que su paso al World Tour era solo cuestión de tiempo. Me alegra que hayamos llegado a un acuerdo con la dirección de Caja Rural–Seguros RGA y que hayamos podido realizar esta transición antes de la temporada 2026. Creo que en nuestro equipo, Thomas tendrá todo lo necesario para continuar con el impulso que ha construido en las últimas dos temporadas”, declaró Alexandr Vinokurov, director general del XDS Astana Team.

