Christian Oliva sobre su renovación de contrato en Nacional: “Era lo que quería”

Christian Oliva y Gonzalo Carneiro se refirieron a sus renovaciones de contrato con Nacional el pasado domingo por dos temporadas más. Tanto el volante central como el delantero firmaron sus respectivos vínculos hasta el 31 de diciembre de 2026.

“Era lo que quería. Estaba un poco ansioso. Yo me quería quedar en Nacional. Estoy muy feliz de seguir”, aseguró el mediocampista en Nacional TV.

“Acá estamos: muy bien físicamente y prontos para jugar”, mencionó, y agregó: “Quedarme por dos años más y estar cerca de mi familia y amigos me deja muy feliz”.

Por su parte, Carneiro, quien también habló con el sitio tricolor, expresó: “Estoy contento por extender el vínculo con el club. Para mí es un orgullo seguir en Nacional. Era algo que quería. Tal vez se demoró un poco, pero estoy súper feliz y agradecido con el club, la gente y todos lo que aportaron”.

“Vengo de una lesión larga y la más jodida que tuve en mi carrera”, comentó, y luego dijo: “Mentalmente estoy bien, trabajando con psicólogos para que no me gane la ansiedad. Me tengo que preparar bien para volver de la mejor forma. Todo a su tiempo”.

“Veo que, de nuevo, se está formando un lindo grupo, con jugadores que suben y otros que llegan. Buscaremos el campeonato. Queremos hacerlo mejor que el año pasado”, concluyó.

??? Oliva, Carneiro y Polenta firmaron sus contratos y se quedan en casa ?? pic.twitter.com/CKAM3y2xQD — Nacional (@Nacional) January 13, 2025

