Christian Ebere se despidió de Nacional y Plaza Colonia con dos emotivos posteos

Christian Ebere viajó a México el jueves de noche, llegó en la madrugada del viernes y ya fue presentado de noche como nuevo jugador del Cruz Azul, tras cumplir con los exámenes médicos de rigor. Ya el sábado será suplente a las 20 de Uruguay ante Toluca.

El equipo mexicano adquirió el 100% de la ficha del atacante nigeriano de 27 años, quien ya cerró su vínculo con el fútbol uruguayo. Luego de tres temporadas y media siendo propiedad de Plaza Colonia, con dos pasajes a préstamo en Nacional, se marchó con un balance de 26 goles y 10 asistencias en 104 partidos entre los dos clubes a los que defendió.

A ambas instituciones les dedicó posteos a modo de despedida. “Gracias a Plaza Colonia, el club que me abrió las puertas de Uruguay y me hizo sentir en casa desde el primer día. Gracias por confiar en mí y el cariño del día a día”, escribió.

Con Nacional, que lo catapultó al fútbol mexicano pese a las pocas oportunidades que tuvo en 2025, fue un poco más emotivo. Gracias a Nacional, el club GIGANTE, por la oportunidad y por el orgullo de haber salido campeón con esta camiseta. A su increíble hinchada, gracias por el apoyo y el cariño en cada partido y mis compañeros. Hoy soy un hincha más, ojalá la vida nos vuelva a encontrar vamo arriba”, concluyó.

