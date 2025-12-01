Christian Ebere: las sensaciones tras el gol que valió un título y su futuro en Nacional

Fútbol uruguayo

Christian Ebere fue el héroe inesperado de Nacional en las finales frente a Peñarol. En el partido de ida participó en las jugadas de los goles de Juan Cruz de los Santos y Gonzalo Carneiro, y en la vuelta entró a los 12 minutos del alargue y selló el 1-0 a los 24’.

“Significa muchas cosas y estoy feliz con eso y con mis compañeros”, señaló el delantero nigeriano, quien se “emocionó porque estaba esperando ese momento hace tiempo”. “Gracias a Dios que entró bien, en el momento cierto”, expresó.

“Estoy recontento con mi hermano, que viene para acompañar, y mi hija”, agregó Ebere, quien nunca dejó de entrenar y de aportar positivamente al plantel, aun cuando casi no era tenido en cuenta por el exentrenador Pablo Peirano.

Incluso en la final, no se desesperó por su momento, aun habiendo hecho méritos en la ida para ser titular. “Yo estaba viendo y cuando hicimos el gol que fue offside estaba recontento porque ganábamos y éramos campeones. Estaba afuera y no me importaba, porque éramos campeones. Yo no estaba pensando ‘por qué yo no jugar’”, dijo al respecto.

Flavio Perchman, vicepresidente tricolor, valoró que Ebere “terminó siendo el mejor jugador de las finales” y aseguró que “si él quiere, se va a quedar en Nacional”, que tiene un 40% de su ficha. “Se ganó un año más de contrato”, afirmó, y detalló que cuenta con contrato hasta fin de año y después debería volver a Plaza Colonia, pero confía en lograr su continuidad.

Tras un “mal semestre” en el equipo patablanca volvió a Nacional porque así estaba acordado de palabra, y cumplió sobre el final. En 2025 jugó 10 partidos en Nacional, de los cuales fue titular en tres y solo ante Huracán de Paso de la Arena completó los 90 minutos en cancha. En ese partido anotó uno de sus tres goles de la temporada; el segundo fue ante Cerro Largo.

