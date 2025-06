Chino Lasalvia: las críticas a Bielsa, los parlantes de la AUF y el “parecemos bolivianos”

Fútbol uruguayo

El representante Edgardo Lasalvia se refirió al proceso de Marcelo Bielsa al frente de la selección uruguaya y dijo “no sentirse identificado”. Cuestiona a la AUF por poner parlantes con cantos de hinchada ante Venezuela y al entrenador por el trato con Facundo Torres.

“Prefiero técnicos con un poquito de empatía y que arropen a los futbolistas”, dijo el Chino entrevistado en el programa Esto es fútbol (Carve Deportiva 1010 AM) y mencionó: “Eso hace a la fortaleza del grupo. No tiraría para atrás a jugadores como Facundo Torres, que está siendo figura en Brasil, lo respeto, pero no lo comparto”.

“Si lo llevás, hacelo sentir parte, que no sea un sparring”, dijo para ampliar, y argumentó: “Me parece una falta de respeto a la carrera que tiene Facu y cómo se entrega a la selección”.

“Todo pasa por la falta de confianza y conocimiento con los compañeros. Torres brilló en Orlando, donde pasó el récord de goleador histórico que tenía Kaká, y ahora, en Palmeiras, está siendo figura”, aseveró.

No dudó en decir que “no me siento identificado con la selección”, y lo ejemplificó con un suceso que se dio ante Venezuela: “La AUF decidió poner parlantes en el Centenario con una grabación cantando: ‘Soy celeste’. Parecemos bolivianos, sin querer faltar el respeto a nadie. Eso se contagia un poco para adentro de la cancha”.

Por la cancha

Lasalvia también cuestionó el rendimiento deportivo de la Celeste y aseguró: “Faltan tres o cuatro jugadores y el rendimiento merma mucho. Eso no debería pasar en un país como Uruguay, donde hay tantos futbolistas de nivel. No veo una selección tan patriota como antes”.

“Tengo una buena relación con Jorge Giordano [director de selecciones nacionales] que me dice que Brian Rodríguez es uno de los jugadores que más le gusta a Bielsa, que tiene uno contra uno y velocidad. Todo eso no condice con los minutos que ha tenido. Va a seguir peleando y, cuando tenga la chance de mostrar, deberá exigirse más”.

“El Canario Álvarez no puede jugar cuatro minutos contra Paraguay”, señaló, y concluyó: “Todo desemboca en un mismo lugar acerca de cómo mantener esas cabezas fuertes, si bien las ganas las tenés de jugar en la selección siempre, desmotiva un poquito que el entrenador no te dé la confianza que necesitás. En cuatro minutos no podés demostrar nada".