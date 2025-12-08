Chile: Vargas le anotó a Colo Colo, que perdió y ni siquiera clasificó a la Sudamericana

Fútbol Internacional

Cobresal cayó goleado este domingo por 5-0 ante Ñublense en la 30ª y última fecha de la Liga de Primera de Chile, pero su ventaja le valió para quedarse con el último cupo a la Copa Sudamericana de 2026 ante la lejanía matemática de Colo Colo, que fracasó una vez más al caer 2-1 de local con Audax Italiano.



El Cacique terminó con las manos vacías en el año de su centenario, pues fue eliminado de la Copa Libertadores, sancionado por hechos de violencia, y no pudo revalidar el título de 2024. Finalizó octavo y afuera de los puestos de copas.



Los mineros del Cobresal llegaron a la fecha 30 con 47 puntos y tres de ventaja, en el séptimo y último puesto de la clasificación que otorga un boleto a la Sudamericana, y aunque quedaron expuestos con su derrota, los albos del Colo Colo no supieron aprovechar la última oportunidad para maquillar una campaña decepcionante.



Mientras el cuadro en el que juega Diego Coelho era goleado, los albos se vieron sorprendidos en su estadio por los itálicos, que ya estaban clasificados a la Sudamericana, y que marcaron dos goles en el primer tiempo para poner cuesta arriba el objetivo del Cacique. El primero fue obra del exNacional Eduardo Vargas de cabeza.

Los otros clasificados al segundo torneo continental son Universidad de Chile y Palestino, mientras que a la Copa Libertadores del próximo año irán el campeón Coquimbo Unido, Universidad Católica, y O’Higgins a la ronda previa. El último cupo para la Libertadores será para el campeón de la Copa Chile, que se definirá entre Huachipato y Limache este miércoles.



El Cacique emprendió el último tramo de la campaña dando muestras de que podría lograr el objetivo, pero en las últimas dos jornadas del campeonato perdió primero ante su rival Cobresal y luego ante los itálicos para despedir un año para el olvido.



La última vez que los Albos afrontaron una temporada sin disputar copas internacionales fue en 2021, luego de que estuvieran al borde del descenso en 2020 y contrataron de emergencia al técnico argentino Gustavo Quinteros, quien logró salvarlos. A partir de 2022, el cuadro de Macul entró de forma consecutiva a la Copa Libertadores con Quinteros, quien logró tres de esas clasificaciones, y la última fue obra de Jorge Almirón.

EFE / FútbolUy