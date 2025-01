Champions: Una acción desafortunada de Franco Israel le costó la derrota al Sporting

Sporting de Lisboa, con Franco Israel y Maximiliano Araújo, cayeron derrotaron por 2-1 ante Red Bull Leipzig por la séptima fecha de la Champions League y se ubican en la decimonovena posición de la tabla.

Los alemanes se adelantaron rápidamente en su feudo cuando Benjamín Šeško puso el 1-0 en el duelo tras definir un pase desde la izquierda.

Los lisboetas trataron todo el trámite con el objetivo de llegar al empate, el cual se concretó a los 75’ tras definición del sueco Viktor Gyökeres.

Pero los teutones aprovecharon una floja salida de Franco Israel tres minutos después para colocar el 2-1 de Yussuf Poulsen con que se cerró el duelo.

