Champions: Josema Giménez y un golazo en la adición para triunfo del Atlético sobre Inter

En una noche vibrante de Champions League, Atlético de Madrid sacó pecho ante Inter de Milán con un triunfo agónico gracias a un cabezazo salvador del uruguayo José María Giménez al minuto 90’+3’, justo cuando la igualdad parecía condenar al “Colchonero” al empate.

El partido comenzó cuesta arriba para el local. Apenas en el minuto 9, tras una jugada dentro del área y un posible roce de mano que fue revisado por VAR, que luego Julián Álvarez concretó para abrir el marcador para el Atlético. La polémica no empañó la celebración, ya que el gol fue convalidado y el Metropolitano respiró primero.

Tras el descanso, el Inter, con más posesión del balón y mejor control de juego, igualó las cosas con un tanto de Piotr Zielinski al minuto 54, tras una buena combinación con Bonny. La segunda mitad se tornó de ida y vuelta, con ambos equipos buscando la ventaja.

Justo cuando parecía que el partido terminaría igualado, llegó el momento de gloria: un córner envíado por Antoine Griezmann abrió la puerta al cabezazo de Giménez. El uruguayo se elevó sobre la defensa milanista y mandó el balón al fondo del arco ante el delirio de la hinchada rojiblanca. Gol agónico.

Con este triunfo, Atlético suma 9 puntos y se coloca duodécimo en las posiciones, mientras que los italianos quedaron con 12, cuartos a tres del lider, Arsenal.

Con este gol de José María Giménez #AtleticoMadrid se impuso de manera dramática en el metropolitano pic.twitter.com/lK4sFigAW3 — Football Plus (@FootballPlusX) November 26, 2025

