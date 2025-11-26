Champions: Asistencia de Bentancur pero Tottenham perdió; Sporting y Real Madrid ganaron

Fútbol Internacional

Real Madrid y Sporting de Lisboa, de los uruguayos Federico Valverde y Maxi Araújo ganaron por la quinta fecha de la fase regular de la Champions League, mientras que el Tottenham, a pesar de la asistencia de Rodrigo Bentancur, cayó derrotado con PSG.

Los merengues, con Fede Valverde de titular en zona de volantes y capitán, comenzaron con el pie izquierdo ya que Chiquinho adelanto a Olympiacos en tierras griegas.

Pero allí apareció un triplete de Kylian Mbappé en siete minutos que encaminó el triunfo de los españoles. Mehdi Taremi volvería a descontar en el complemento, pero Mbappé puso su cuarto personal para sacar dos de distancia. Ayoub El Kaabi pudo el 4-3 con que se fue el duelo.

Sporting, en tanto, jugando de local en Lisboa y con Maximiliano Araújo en el lateral izquierdo, venció 3-0 al Brujas con tantos de Geovany Quenda, Luis Suárez y Trincao.

En el último partido con presencia uruguaya, Tottenham cayó 5-3 en su visita al París Saint Germain al Parque de los Príncipes. Rodrigo Bentancur y asistió al francés Kolo Muani en el segundo gol de su faena en el duelo.

Real Madrid con estos tres puntos llegó a 12 y está quinto, mientras que Sporting de Lisboa con 10 está octavo. Tottenham quedo 16º con ocho unidades.

