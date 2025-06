Cerro: operativo de clásico para visitar a Peñarol. Baños clausurados y viaje en cápsula

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Cerro visitará a Peñarol este sábado a las 15 horas en el estadio Campeón del Siglo, mismo escenario en el que, hace dos meses, se suspendió el partido que disputaban aurinegros y albicelestes por incidentes generados por la hinchada visitante. Por tal motivo, el operativo de seguridad será mucho más estricto esta vez, de cara a la última fecha del Torneo Intermedio.

Hoy habrá una reunión con la Comisión de Seguridad de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en la que se terminarán de pulir algunos detalles que luego serán informados. Lo que ya se definió es que los parciales albicelestes llegarán todos juntos en formato de cápsula, con escolta de la Guardia Republicana, y que después de las 12 ya no podrán entrar.

Los hinchas de Cerro se juntarán en el Tróccoli a partir de las 10 horas, pensando en salir sobre las 11. Deberán concurrir con tiempo para hacer el chequeo de entradas y un control de cámaras de reconocimiento facial, y está previsto que hagan su ingreso al escenario carbonero sobre el mediodía, tres horas antes del inicio del partido.

“Si te manejan la posibilidad en un principio de que Cerro no vaya, esto es un logro”, dijo al respecto Alfredo Jaureguiverry, presidente albiceleste, al programa Minuto 1 de Carve deportiva. “Lo que se planteó es que no llegues a la puerta del Campeón del Siglo y ahí te digan que no puedas entrar”, aclaró sobre los controles de reconocimiento facial.

“Nadie puede ir en su vehículo propio y no se autoriza que se vaya en camión porque el camión no está autorizado a llevar gente”, agregó, por lo que confirmó que el club se hará cargo de los ómnibus para trasladar a los hinchas. La cantidad a contratar “se irá chequeando sobre la venta de entradas”.

Otro aspecto que ya se definió es que no estarán habilitados los baños de la tribuna Güelfi del Campeón del Siglo, los mismos que la hinchada de Cerro destrozó en el Torneo Apertura. El club todavía tiene que pagar 15.000 dólares por esos arreglos, por lo que esta vez, priorizando su economía, pagará para que se coloquen cuatro baños químicos en ese sector.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy