Cerro Porteño se coronó campeón en Paraguay y Jorge Bava logró su segundo título del año

Cerro Porteño se coronó campeón del Torneo Clausura del fútbol paraguayo al ganar 2-0 frente al Atlético Tembetary en el estadio Defensores del Chaco por la 22ª y penúltima fecha, por lo que terminó un punto arriba de Guaraní, que venció al Sportivo Luqueño 2-1 como local.

Juan Iturbe a los 17’ y Jorge Morel a los 48’ anotaron para el equipo azulgrana, que ganó cuatro de sus últimos cinco partidos y no pierde desde el 13 de setiembre. El uruguayo Fabricio Domínguez jugó todo el partido.

Cerro Porteño no perdió por el Clausura desde la llegada a la dirección técnica de Jorge Bava, quien asumió el 29 de setiembre tras el cese del argentino Diego Martínez. Bajo su mando, el equipo logró cinco triunfos y tres empates. En el medio, quedó afuera de la Copa Paraguay en cuartos de final ante General Caballero por penales.

Tras el título, Bava valoró haber tomado “la decisión correcta” cuando lo llamó Cerro Porteño y optó por irse de Independiente Santa Fe, club con el que conquistó el Torneo Apertura del fútbol colombiano en el primer semestre del año. Con este título, cortó una sequía de cuatro años del Ciclón, que no festejaba desde el Clausura 2021.

