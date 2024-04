Caruso Lombardi: ¿Por qué podría rechazar el “lindo desafío” de Miramar Misiones?

Fútbol uruguayo

Ricardo Caruso Lombardi estuvo presente el domingo en el Estadio Luis Franzini, donde empataron 2-2 Miramar Misiones y Cerro. Se lo vio junto a Edgardo Lasalvia y otros gerenciadores del equipo cebrita, que hace ya tres semanas habían ido a buscarlo a Buenos Aires, según contó el entrenador argentino al programa Quiero fútbol de Sport 890.

El director técnico, de 62 años y que padeció un tumor cerebral en 2022, aclaró que las charlas “siempre fueron pensando en ser entrenador”. Llegó a Montevideo, observó el partido y ni siquiera hablaron de dinero, porque su respuesta definitiva dependerá de los resultados de unos análisis oftalmológicos.

“El año pasado tuve un problemita con una operación complicada que salió bien. Pero tenemos una vena que cruza la cabeza, que es donde tira el líquido el cerebro. A mí se me abolló con el tumor, que lo sacaron, pero la vena no vuelve a su lugar. No sale mucho el líquido ese, me queda arriba de la cabeza, se me va para los ojos y me hace presión”, explicó.

“Eso provoca que se me nuble la vista, más que nada el ojo derecho. Con las pastillas lo soluciono, pero esas pastillas no puedo tomarlas más. Ahora veo bien, pero de repente se me nubla. La única solución es con la operación de una válvula”, contó, por lo que todavía no tiene una respuesta definitiva. “Tengo que hablar con el médico”, expresó.

“Me motiva trabajar en otro país”

“Si no tuviera este problema, ya le hubiera dicho que sí al Chino [Lasalvia]. Me gusta el desafío porque es difícil. Intentan jugar, manejan muy bien la pelota y hay chicos que juegan muy bien. Desde 2007, cuando Diego [Maradona] me recomendó en Argentinos Juniors, peleé 11 descensos hasta 2018 y me salvé con casi todos. Solo en 2011 descendí con Quilmes”, dijo.

“Ni hablé de plata con la gente de Miramar Misiones. Solo hablamos de lo futbolístico. Me motiva trabajar en otro país. Me fueron a buscar de otros países y hasta me mandaban los contratos, y nunca me quise ir. Pero Uruguay me queda más cerca que Quilmes, que estaba a dos horas y media”, comentó entre risas Caruso Lombardi, quien dará una respuesta definitiva más tardar este martes.

“Uruguay es un lugar muy lindo para estar. Vengo hace muchos años de Uruguay y siempre me gustó. Ya desde las cruzadas con Reducto y Huracán Buceo, cuando jugaba en el baby fútbol de Almagro”, recordó Caruso Lombardi, quien reconoció que la opción de ser mánager de los cebritas surgió a partir de sus problemas de salud, en caso de que no pueda ser entrenador. “Siempre me gustó el tema de elegir jugadores e ir probando”, afirmó.

