Carrasco y por qué no cae “simpático” en Nacional: “El tipo derecho y justo, no me niega”

Juan Ramón Carrasco “no es candidato” a dirigir a Nacional “porque hay directivos que tienen una postura muy drástica sobre él”, dijo este miércoles Flavio Perchman, vicepresidente del tricolor, pero aclaró: “No es mi postura, pero varios no lo quieren. Tiene cosas positivas y cosas que no están tan buenas, de las que habría que hablar. No es fácil de traer”.

JR se refirió luego al tema y comentó: “Dirigentes que no me quieren, toda la vida fue una excusa. Vos no podés gustar a todos, pero el tema es por qué no te quieren”. “Flavio, que seguramente es un tipo derecho y que no le saca el cuerpo a nada, y me incluyo, no caemos simpáticos o les caemos a determinada personalidad”, siguió.

“El que es bien, un tipo derecho y justo, no me niega. Ese te va a decir: ‘me encanta ese tipo, tiene personalidad, no vende humo; si hablamos del juego, cuando se le dio la oportunidad en Nacional, porque por una cosa o por la otra no se la daban – y por eso tengo el mejor porcentaje como entrenador –, la rompió’”, indicó a Todo pelota de radio Carve Deportiva.

“El que me niega es ese jodido, que en la vida es cascarrabias. En un asado saco al que no le caigo bien, enseguida muestra las uñas”, apuntó, y añadió: “Sobre lo que dijo Flavio, ya sé quiénes son, hay dos o tres que me conocen y sé por qué no me quieren. Si llego a decir públicamente por qué no me quieren, quedan recontra mal parados”.

“Uno trata, se preocupa y se ocupa de estar siempre preparado. Como soy un entrenador de cancha, de enseñar y de mostrar, tengo que estar físicamente para 90 y alargue”, señaló sobre cómo está en este momento.

“Siempre tengo que tener tranquilidad. Yo recibo elogios, mimos y caricias de los hinchas que me dejan el ego y el estado de ánimo allá arriba. En este momento es tremendo, pero sino siempre. Una foto, un autógrafo, un ‘¿cuándo vas a volver?’ Muchas muestras de cariño”, expresó.

Aseguró que “como Flavio es un tipo auténtico, me gustaría sentarme a tomar un café con él para intercambiar; después de esa charla, no sé si dudaría que soy un técnico complicado”. “Ya no soy complicado. Capaz que lo fui, porque no iba a los trabajos físicos, no iba en los ómnibus, que rotaba la cinta de capitán. Ahora no lo haría”, ahondó.

“Es injusto y triste, por donde se lo mire, que yo no pueda ser entrenador de Nacional en un momento tan difícil, dándole la espalda a los socios y a los hinchas”, afirmó, y cerró: “Así como esperan a entrenadores, que me parece lo correcto, les doy la chance de que no me esperen, porque sé como es mi trabajo y como lo enseño. Si tengo corto plazo, haré la estrategia porque no tengo el colchón, pero si tengo el crédito, mejor”.

