Carrasco: los jugadores claves para el clásico y su dura crítica a dos figuras de Peñarol

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El próximo sábado 4 se disputará una nueva edición del clásico del fútbol uruguayo. Nacional recibirá en el Gran Parque Central desde las 16:30 horas a Peñarol en un duelo clave pensando en las aspiraciones de cada uno en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual.

Previo a este clásico, Juan Ramón Carrasco analizó el partido en De fútbol se habla así de DirecTV Sports y contó quienes serán los jugadores claves en su opinión: “En Peñarol, [Leonardo] Coelho. Y en Nacional, [Juan Ignacio] Ramírez”.

Luego, fue duro con una de las figuras de Peñarol, Sebastián Rodríguez: “Si se enojan o malinterpretan, problemas de aquellos, que dicen ‘vos hablaste mal de fulano’. Yo hablo del juego y de la característica, entonces, por ejemplo, para ustedes [la prensa] Sebastián Rodríguez es uno de los mejores jugadores de Peñarol y de los mejores del campeonato, pero para mí es un jugador que ¿cuántos partidos ha jugado? ¿40, 45, 50? ¿Y cuántos goles ha hecho? ¿8? Y cinco de penal”.

“Para todo el tiempo que tiene la pelota, o que pasa por él, mete muy pocos goles, poquísimos pases de gol, los contaría con los dedos. No cuenten como asistencia un córner, eso es un centro y el 90% tiene que ver el que salta y cabecea. Es un jugador vistoso que llena el ojo y deslumbra. Los que entendemos el fútbol, el jugador que tiene el monólogo de la pelota como él, tiene que hacer muchísimo más daño y goles”, ahondó.

Fue por el mismo lado al hablar de Franco González: “El Cepillito González podría valer 20 palos verdes, pero ¿sabés cuánto lo pagaría ahora? 100.000 dólares. Vamos a poner una cifra: el pase valdría 1.000 dólares, la recuperación 500, el gol 100.000 y la gambeta serían unos poquitos dólares menos que el gol porque eso no se puede enseñar, eso es una virtud y un don”.

Y añadió: “Tiene una habilidad tremenda, pero volvamos a lo mismo de Sebastián Rodríguez, decime cuántos goles hace y cuántos pases de gol, y te vas a quedar con el casi. Hay dos cosas que no se la corrigen y es reiterativo: en Uruguay-Italia se iba solo para hacer el segundo gol y quiso hacerlo él, y en Danubio contra River, 0-0, tenía solo a Guillermo May y también quiso definir cuando era pasarla al medio”.

Se refirió también a Álvaro Recoba y su primera experiencia como entrenador: “Tenés que ir con los que estaban jugando, hacer un retoque, pero darles una oportunidad a esos jugadores que, con la llegada de él, iban a tener otro semblante porque son buenos jugadores y que de repente no estaban anímica y futbolísticamente en un buen momento”. “A la prensa, no lo mimoseen tanto, que el Chino está podrido en plata. Aquel entrenador que está prendiendo velitas para durar, ahí son finísimos y críticos. Con el que tiene el bolsillo ancho, crítico, no perdonen. Con el que la está peleando, un poquito más de contemplación”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy