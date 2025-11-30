Carneiro tras el título de Nacional: “se habló un montón” y “me quedo hasta que me echen”

Fútbol uruguayo

“Es un sueño de niño salir campeón uruguayo y ganarle al tradicional rival. Es una alegría para el club y mi familia por todo lo que sufrimos y lo que sufrí yo. Fue duro, pero pudimos coronarlo de esta manera”, dijo Gonzalo Carneiro a la transmisión de Disney + tras la coronación de Nacional como campeón uruguayo.

“Por errores nuestros no pudimos ganar el partido pasado, y nosotros también provocamos errores de ellos con nuestra presión. Acá fue friccionado también. Nos costó tener situaciones claras y a ellos también. Son clásicos y son así”, analizó el delantero, quien valoró el logro “por Juan [Izquierdo] y por toda su familia”.

Sobre su futuro, fue claro: “Me voy a quedar hasta que me echen. Es un club donde me mimaron desde que llegué, me trataron hermoso. Pasé las malas, pero el hincha de Nacional conmigo tiene un cariño inmenso y yo con ellos, como debe ser. En las buenas y en las malas estuvieron. Sabemos que tuvimos algún bajón, pero sabíamos que al final lo íbamos a coronar”.

En diálogo con la emisión de VTV Plus, recordó que les “dieron palo” como equipo, pero “el grupo dejó todo, todo el año”. “Fuimos el equipo que más goles hizo y de los que menos recibió”, recordó, y valoró que Nacional “supo hacer las cosas bien en el primer partido”, más allá de no haberlo ganado.

Consultado por el peso del 3-0 sufrido en el Campeón del Siglo ante Peñarol en el Clausura, recordó que “se habló un montón” y reconoció que “ese partido ellos lo jugaron mejor”. “Nosotros también tuvimos una racha clásica y no nos ganaban por ningún lado. Mucha gente se olvidó de eso”, comentó.

