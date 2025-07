Carlos Manta picante: “Trostchansky sale todos los días en la tele; yo hablo en serio”

Fútbol uruguayo

Carlos Manta, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, se refirió a la violencia en el deporte y fue crítico con el hecho de que los equipos grandes reserven entradas para sus barras bravas.

“Yo soy de una generación en la que hay límites para todos”, afirmó en el programa Minuto 1 de radio Carve Deportiva 1010 AM, y agregó: “Tenía entendido que no se podían regalar entradas. Ahora se les dice ‘entradas de cortesía’ para darle color. Eso está prohibido. Se habla con un desparpajo tremendo, y todo es ‘siga el baile, siga el baile’”.

“Yo escuché que cada club grande entregó 300 entradas para el clásico. ¿Cómo vas a regalar entradas para que haya ‘color’? ¿Color de qué? No podés regalar entradas”, aseguró Manta.

Cuando en el programa le comentaron que Julio Trostchansky, delegado de Peñarol, había afirmado que las entradas reservadas se debían a un acuerdo entre clubes y el Ministerio del Interior, el exfutbolista interrumpió y dijo: “Yo hablo en serio y con gente de fútbol”.

“No lo conozco al señor Trostchansky. No tengo idea. Me lo crucé una vez. Sé que es delegado de Peñarol y que sale todos los días en la televisión”, expresó más tarde.

Y negó estar molesto con la institución aurinegra: “Peñarol está por encima de todos. ¿Cómo voy a estar molesto con los grandes? Les debemos lo que hoy es el fútbol uruguayo, o mejor dicho, lo que fue”.

Luego, manifestó que “Peñarol no está en la AUF porque cometió horrores y pensaba que se iba a llevar todo por delante”. “Se encontraron con un presidente que les marcó la línea. Y, desde ahí, todos los días es ‘palo, palo, palo y palo’”, agregó.

Por otro lado, aseguró que le preocupa “muchísimo” el presente de la selección uruguaya a nivel juvenil, y contó que quiere “meter mano”. “Mañana [este martes] tengo una reunión con el presidente del Consejo Juvenil [Marcelo García]”.

Por último, Manta explicó los motivos por los que la selección no disputó el Torneo juvenil L’Alcudia: “COTIF [organización del campeonato] se había comprometido a darle los derechos a la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero le dijo que ‘no’ a último momento porque había arreglado con una cadena internacional”.

