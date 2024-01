Fútbol uruguayo

Carlos Bueno ironizó: “¿Cómo no le dieron los tres penales a Nacional? No hubo VAR”

Carlos Bueno, exfutbolista de Peñarol, brindó su punto de vista de la actualidad aurinegra, fue crítico con el mercado de pases aurinegro, analizó el plantel mirasol y hasta ironizó con el arbitraje del pasado martes en el clásico amistoso que disputó el Carbonero ante Nacional y terminó en triunfo tricolor por 2-0.

“El otro día no le pegaron una patada a (Gonzalo) Carneiro, ni un codazo. Estaba divino para hacerlo, porque no había VAR”, declaró el excentrodelantero de manera irónica, pero, cuando le contestaron que sí estaba la herramienta del video arbitraje en el Estadio Centenario, preguntó: “¿Y cómo no le dieron esos tres penales a Nacional? ¿Qué VAR es ese? ¿Me estás jodiendo? La sacamos barata, entonces”.

“Con (Juan Ignacio) Ruglio tengo amistad”, reconoció el exatacante, entrevistado en Punto Penal de Canal 10, previo a analizar el período de pases de Peñarol: “Faltan referentes. No tenemos ni un central de nombre, ni un cinco caudillo, ni un nueve goleador. Mirás para el frente y contratan gente y gente. Peñarol necesita el envión anímico de ganar un clásico”.

Bueno se refirió a cómo se tomó la victoria clásica del Albo en el entorno: “Parece que el otro equipo hubiera ganado una Champions, pero ganó un clásico. Los felicito”.

Además, dijo que a “Diego Aguirre no le gustan los referentes”. Por otro lado, elogió al arquero contratado por el Aurinegro y que competirá la posición con Guillermo de Amores: “A ¿quién le queda pintada la camiseta de Peñarol? A Washington Aguerre. Tiene que ser titular”.

Y concluyó siendo crítico con dos de las tres incorporaciones mirasoles de la temporada pasada, aunque elogió a otra de ellas: “Sebastián Rodríguez jugó bien tres partidos en Peñarol. Abel (Hernández) rindió muchísimo y no sé por qué lo dejaron ir. Para mí, Leonardo Coelho no rindió nunca y hoy no puede jugar en el club. Se ve que no hay otro. En ese puesto, solo vi jugar a (Maximiliano) Olivera y (Leonardo) Coelho, y no pudieron parar a Gonzalo Carneiro”.

