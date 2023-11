Fútbol uruguayo

Carlos Bueno: “En los últimos clásicos no vi una puteada. Hay mucho amiguismo y respeto”

Nacional y Peñarol se enfrentan el próximo sábado a las 16:30 horas en el Gran Parque Central en una nueva edición del clásico del fútbol uruguayo. En la previa, Carlos Bueno, quien supo anotarle goles al Tricolor con la camiseta aurinegra, palpitó el encuentro.

“Hace rato que no miro clásicos, por no secar y porque últimamente no han sido lo que uno estaba acostumbrado, hay mucho amiguismo y respeto. Este lo voy a mirar porque quiero mucho a Darío [Rodríguez, entrenador de Peñarol], lo aprecio mucho como persona y voy a estar hinchando por él”, comenzó diciendo a Minuto uno de Radio Carve Deportiva.

Con respecto al partido, dijo: “Lamentablemente en el último partido cayó, pero Peñarol ha mejorado. Nacional tiene la ventaja de que juega de local, pero los clásicos son clásicos y a veces los favoritismos se reflejan en algún momento del partido, pero esos partidos se ganan a actitud y huevo. Ya salís de la concentración sabiendo si ganás o no”.

“Matías [Aguirregaray] es impresionante lo que rinde en los clásicos, es el único jugador clásico que tiene Peñarol. [Diego] Polenta ha jugado muchos y tiene experiencia, pero no creo que sea un jugador clásico. Es un jugador más, preferimos que juegue a que no juegue”, destacó.

Comentó que “[Sebastián] Rodríguez demostró que es un gran jugador y el Pato [Carlos Sánchez] me gustaría que juegue, le puede aportar mucho porque a veces en un clásico precisás gente con recorrido”. “En los últimos clásicos no vi una patada ni una puteada, te pegué y te levanté. En la cancha te odio, vos me vas a querer matar y yo también. Eso hay que cambiarlo. Con respeto, pero es así”, cerró.

