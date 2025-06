Capitán de Urawa, ayudado por el traductor, explicó por qué no saludó a jugadores de River

Fútbol Internacional

Una imagen sorprendente recorrió el mundo este martes. Y es que Marius Høibråten, capitán del Urawa Red Diamonds de Japón, no saludó a los jugadores de River Plate previo al inicio del partido que marcó el debut de ambos equipos en el Mundial de Clubes.

Luego de la presentación olímpica que implementó la FIFA en este torneo, los futbolistas del equipo nipón debían caminar hacia los argentinos y estrecharles la mano, pero el zaguero noruego, que encabezaba la fila, siguió de largo, sin siquiera mirar a sus rivales.

Esa acción se viralizó rápidamente y generó controversia, sobre todo en Argentina. Pero en las últimas horas, ya con el ambiente un poco más calmado luego del 3-1 de River, Høibråten se expresó en sus redes sociales con un mensaje, en español, dedicado a los hinchas del Millonario.

“Olvidé hacer el apretón de manos porque la configuración era nueva. Estaba confundido y en mi zona, y no entendía que se suponía que debíamos hacerlo. Por eso caminé sin hacer el apretón de manos”, comenzó diciendo, con una clara ayuda del traductor de Google.

“Parece que no me importaras tú [la hinchada] ni los jugadores. Esta nunca fue mi intención. Me disculpé con los jugadores en el vestuario después del partido y ahora me disculpo con vosotros. ¡Enhorabuena por la victoria! Todo lo mejor en los próximos juegos”, cerró.

River Plate jugará su segundo partido este sábado a las 22:00 horas en el Rose Bowl de Los Ángeles ante Monterrey. Los japoneses van el mismo día, pero a las 16:00, ante Inter de Milán.

