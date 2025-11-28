Canobbio brilla en Brasil, hace las paces con Bielsa y sueña en celeste: “Nunca me rendí”

Selección

Agustín Canobbio atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el Fluminense, donde se ha transformado en pieza clave del equipo de Luis Zubeldía. Pero, mientras suma goles y rendimientos destacados en Brasil, el extremo uruguayo volvió a referirse a su vínculo con la selección uruguaya tras los hechos que lo marcaron en la última Copa América.

El ex-Peñarol no esquivó el tema y habló con una mezcla de autocrítica, reflexión y puertas abiertas. “Son situaciones que suceden en el fútbol. Tuve una reacción que creo que fue de niño. No tenía que reaccionar así”, reconoció, señalando que aquel episodio le dejó un aprendizaje: “Son cosas que uno va aprendiendo en la vida, no solo en el fútbol”.

O CANOBBIO QUER IR PRA COPA DO MUNDO! ????

O atacante do Fluminense explicou a treta que teve com Bielsa, que o levou a ficar longe da seleção uruguaia, mas se colocou à disposição para ajudar seu país, se for convocado. #BrasileirãoBetano #FutebolBrasileiro #PósJogo pic.twitter.com/uvRuDgRCuu — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 28, 2025

Canobbio también se refirió a lo ocurrido puertas adentro del plantel, y a cómo algunas situaciones trascendieron más de lo debido: “Cosas que sucedieron adentro, que salieron, algo que no puede suceder dentro de lo que es una familia”, dijo. Para graficarlo, usó un ejemplo cotidiano: “Cuando peleás dentro de tu casa, no vas al shopping o al supermercado a decir que peleaste con tu hermano. No es así”.

“Mi situación es diferente ahora. Siempre intenté trabajar para demostrar quién soy como jugador, pero el ambiente allí era diferente antes”, indicó. Pese a ello, aseguró que su intención nunca fue alejarse de la Celeste: “Siempre estuve disponible. Nunca me rendí”.

En ese sentido, remarcó que no guarda rencores y que está listo para un nuevo comienzo:

“Estoy dispuesto a perdonar, y ya he perdonado, por dentro y por fuera, toda la situación. Incluyendo al que manda allí [Bielsa], que es quien decide; eso tiene que quedar claro”.

Además, negó conflictos internos con sus compañeros: “Nunca me peleé con nadie dentro del grupo. Nunca tuve problemas con nadie. Quienes están al mando tienen que decidir. Siempre trabajo para estar disponible para mi país”.

“Siempre dije que no renunciaría. Tengo mucho que aportar a mi selección, soy muy joven. Creo que mi ciclo aún no ha terminado”, afirmó.

Recordemos que Marcelo Bielsa, días atrás y en conferencia de prensa, había afirmado: “Nunca dejé de considerarlo. Hay jugadores que han cometido equivocaciones de las que yo creo que no hay regreso. No es el caso de Canobbio. Ni siquiera lo considero un error; dijo lo que pensaba, sentía, y no tengo por qué condenarlo por eso”.

De gran presente

Canobbio vive un 2025 brillante en Brasil: suma 11 goles y cinco asistencias en la temporada; es el segundo máximo goleador del Fluminense, solo por detrás de Germán Cano.

Su influencia no se mide solo en números: su intensidad física, su rol táctico y su disciplina defensiva lo han convertido en una figura inamovible para Zubeldía.

Su actuación más reciente fue una demostración de ese momento: marcó dos goles en el 6-0 ante São Paulo, lo que lo convirtió en uno de los protagonistas del triunfo más contundente del Flu en el año.

