Camilo Mayada, su charla con Perchman y la aclaración sobre la posibilidad de Nacional

Camilo Mayada sigue entrenando en Peñarol para cumplir el contrato que lo liga al club hasta fin de mes, pero no seguirá. “La situación está bastante clara. En el último tiempo, no tuve la posibilidad de jugar y la decisión del entrenador es que no siga en el club. Está perfecto y uno lo respeta. Hace dos días lo hablé de manera más formal con Diego [Aguirre] y me lo hizo saber”, contó al programa Minuto 1 de Carve Deportiva.

“Habíamos tenido una charla hace un tiempo y me dijo que, en ese momento, no tenía una decisión tomada. Ahora sí me dijo que la posibilidad de seguir era difícil, que estaban agradecidos conmigo por mi manera de trabajar y lo importante que fueron mi profesionalismo y mi entrega todos los días. Toca seguir en otro lado”, explicó, y espera “tomar una buena decisión para el futuro”, para llegar a “un lugar donde tenga la posibilidad de jugar”.

“En Uruguay juego en Danubio”

En filas carboneras le “hubiera gustado ser más importante”. “El primer año, a los dos meses, tuve una lesión de rodilla. Y cuando me afiancé en la titularidad, al inicio del año pasado, tuve una lesión muscular que me tuvo marginado más de un mes, por lo que volví a perder el lugar. En ese interín, Diego llevó a Damián Suárez y la posición quedó sobrecargada”, recordó.

“En el último año fue difícil para mí encontrar un lugar porque estaba Pedro [Milans], que lo hizo muy bien, y Damián, que recién llegaba. En la consideración del entrenador estaban delante de mí. Creo que las veces que jugué lo hice muy bien y siempre me brindé para ganarme un lugar. Me quedo con la tranquilidad de que me lo reconocen los compañeros y parte del cuerpo técnico. Física, mental y futbolísticamente me siento muy bien”, dijo Mayada.

Consultado por un posible retorno a Danubio, dijo que lo está “contemplando de manera muy seria”. “Valoro mucho el sentimiento y lo que me hacen llegar. No soy una persona que exponga mucho su vida privada, pero soy súper agradecido y es una felicidad que me tengan en cuenta, que me llamen y que me hagan sentir valorado y querido. Si me quedo en Uruguay, voy a jugar en Danubio, pero uno como jugador siempre tiene la ilusión de poder competir a mejor nivel y estoy esperando algo del extranjero”, explicó.

Nacional: “No lo haría porque expondría a mi familia”

Sobre los dichos de Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, quien dijo que le ofrecieron a Mayada y descartó su contratación, dijo que lo tomó “bastante por sorpresa”. “Al principio me sentí enojado porque se estaba usando mi nombre para algo que era mentira. No era un paso que estuviera en mi mente ni en la de la gente que me representa, que sabe mis valores y lo que yo haría”, contó.

“Lo primero fue llamar a mi representante, que me dijo que él no tenía nada que ver. Le pedí el número de Flavio para ver de qué se trataba, porque capaz que algún tercero se había involucrado diciendo algo que no correspondía, y efectivamente fue así”, explicó.

“Ayer hablé con Flavio, en una charla súper correcta. No me gustan los conflictos, pelear ni hablar mal con nadie. Quedó clarísimo que ni mi representante ni yo teníamos que ver en ese asunto. Me dio el nombre de un tercero, que no sé ni quién es y no lo voy a nombrar porque no me gusta exponer a nadie”, agregó, y dio el tema por cerrado.

“No estoy tan identificado con la historia de Peñarol, pero no jugaría en Nacional porque es algo que me expondría socialmente, a mí y a mi familia, por el fanatismo desmedido que hay hoy en día. Lo vemos en la violencia que hay en los clásicos y en las agresiones que hay”, concluyó el mediocampista lateral de 34 años.

