Bundesliga: Dortmund ganó y se acercó a la cima; Stuttgart perdió y Leverkusen no levanta

A la espera de que Bayern Múnich juegue este domingo ante Hoffenheim (3°), Borussia Dortmund se le acercó en la tabla de posiciones de la Bundesliga y ahora está a sólo tres puntos (51 a 48) tras ganar 2-1 en la jornada de hoy.
El Dortmund se impuso como visitante al Wolfsburgo y es el único escolta de la liga alemana. Julian Brandt anotó a los 38 minutos, Konstantinos Koulierakis empató para los locales a los 52’ y Serhoy Guirassy marcó gol del triunfo a los 87’.
Para sorpresas de muchos, St. Pauli, que está penúltimo y en zona de descenso, derrotó 2-1 como local al Stuttgart, que llegaba como cuarto y en la pelea por clasificar a la UEFA Champions League.
Manolis Saliakas (35’) y Danel Sinani (55’) marcaron para el local, al tiempo que Jamie Leweling descontó a los 90’.
Bayer Leverkusen (5°) continúa sin encontrar su mejor versión al empatar 1-1 de visitante con Borussia Mönchengladbach (12°), que se puso en ventaja con un tanto de Yannik Engelhardt a los 10’. Philipp Sander, en contra, igualó a los 44’.
En los otros partidos del día, Friburgo (7°) venció 1-0 a Werder Bremen (16°), Mainz (14°) dio cuenta de Augsburgo (13°) por 2-0, y Hamburgo (11°9 le ganó a domicilio al Heidenheim (18°) por 2-0.
