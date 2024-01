Bruno Damiani y su salida de Nacional: “Por más que fue difícil, era lo mejor para todos”

Fútbol uruguayo

El delantero Bruno Damiani, que jugará a préstamo en Boston River en la temporada 2024 procedente de los albos, comentó que: “Por más difícil que sea, debía dejar el club al menos un año”.

Damiani, uno de los jugadores a los que Álvaro Gutiérrez le dio cabida en su pasaje al frente de Nacional, perdió pie desde el arribo de Álvaro Recoba y, ante ello, decidió partir “para ganar minutos” de calidad.

Entrevistado en el programa 100% deporte (Sport 8.90 AM), comentó: “En el momento que vi el panorama de fin de año [en Nacional], con muchos partidos sin estar citado y terminando jugando en Tercera, pensé que por más que era difícil, debía dejar el club al menos por un año”.

“La institución también entendió que yo necesitaba minutos y se terminó dando mi llegada a Boston”, agregó más tarde del camino emprendido para quedar a las órdenes del cuerpo técnico que encabeza Jadson Viera.

A la hora de analizar su 2023, fue claro al expresar: “Fue muy cambiante. Esa etapa de junio y julio fue mi mejor momento, y luego me pasó de no poder convertir ante Boca y Liverpool en agosto, empecé a rotar en el equipo y sumé partidos sin hacer goles. Mi confianza bajó pese a estar preparado para todo, uno se ilusiona con un camino más derecho, pero hay que entender que no siempre se da así”.

“Durante todo el primer semestre, cada vez que bajaba a tercera, Recoba me daba confianza”, recordó, y prosiguió: “Llegó a Primera y me mandó para adentro contra Deportivo Maldonado, un partido con rendimientos muy bajos en general, no pude andar bien y prácticamente no me tocó volver, solo jugué ante Danubio”.

“Gonzalo Carneiro había vuelto en un muy buen nivel, el Colo Ramírez retornó a su mejor versión y no me tocó tener el protagonismo que esperaba. Los jugadores que están en mi puesto terminaron en un muy buen nivel, y es totalmente entendible que no me haya tocado jugar. Ahora estoy contento de estar en Boston River”, rememoró.

“Cuando me enteré que se iba a buscar otro delantero, yo entendí, y la gerencia deportiva también, que salir era lo que me convenía y comenzamos a evaluar las opciones”, contó, e hizo referencia a Recoba: “Con el Chino siempre tuve charlas sobre qué era lo que me convenía hacer y cuál era su idea. Él quería contar conmigo, pero al mismo tiempo sabía que lo mejor para mí era sumar minutos. Cuando llegó Federico Santander, me dieron vía libre”.

“Hubo algo de Argentina, Chile y Paraguay, pero yo siento que si te vas para afuera quedás por fuera del radar de la gente y de Nacional”, dijo sobre su decisión de llegar a Boston River, y cerró: “Mi idea es volver a jugar en el club, mi contrato con Nacional vence en diciembre del 2025, salgo en busca de minutos para volver con otra perspectiva y otra cantidad de partidos en Primera”.

