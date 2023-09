Brian Rodríguez y Facundo Torres valoraron el trabajo a distancia realizado por Bielsa

Selección

Brian Rodríguez, uno de los primeros citados por Marcelo Bielsa que llegó a Uruguay en la mañana del lunes, dijo estar “muy contento de estar en el país y ansioso por empezar a entrenar” de cara al partido del viernes ante Chile por las Eliminatorias.

“Siempre estar acá es un orgullo y siempre que pueda sumar y competir será una responsabilidad increíble”, agregó el extremo del América de México, quien llega en un buen momento y “con confianza”, aunque advierte que “no hay que relajarse”.

“La citación es grande y hay muy buenos jugadores. Habrá que ver si me puedo mechar el viernes”, expresó el riverense, quien dijo haber “trabajado bastante por Zoom” con Marcelo Bielsa y su asistente Pablo Quiroga.

“En la Leagues Cup estuvimos muy a fondo con el Zoom, con Pablo y Marcelo, y ahora lo que importa es en la cancha y el día a día”, añadió Rodríguez en la misma línea de Facundo Torres, quien también mantuvo contactos a distancia con el entrenador argentino.

“Uno está conforme porque lo están mirando. Cada dos o tres partidos me hacían un video por Zoom y analizábamos los aciertos y los errores”, dijo el extremo del Orlando City a Sport 890 ni bien pisó suelo uruguayo.

“Me ha servido mucho últimamente, y lo hablé con el profe de Orlando, las diagonales que he estado haciendo, con las rupturas. Yo era un jugador de ir mucho a buscar al pie. Marcelo me pidió que haga diagonales y me está sirviendo en el juego”, destacó.

