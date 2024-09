Brian Rodríguez y Diego Rossi convirtieron en México y Estados Unidos respectivamente

América cayó 4-1 frente a Cruz Azul en condición de visitante en el estadio Ciudad de los Deportes por la sexta fecha del torneo Apertura de México, pese al gol del uruguayo Brian Rodríguez.

El extremo por el que Peñarol estuvo interesado en este mercado de pases, que fue titular y jugó todo el partido, se encargó de abrir el marcador cuando transcurrían 17 minutos de juego con una definición de palomita.

Previo al cierre del primer tiempo, el equipo locatario encontró dos goles consecutivos de Giorgos Giakoumanis y Ángel Sepúlveda, quienes dieron vuelta el resultado. Luego, a los 79’, Alexis Gutiérrez convirtió el 3-1, y, a los 90’, Lorenzo Faravelli selló la goleada.

En Cruz Azul, que es el único líder del campeonato mexicano con 16 unidades, ingresaron los uruguayos Juan Ignacio Rivero y Camilo Cándido, a los 46’ y 67’ respectivamente. En América, además de la presencia de Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres fue titular y salió sentido en su pierna derecha a los 73’, mientras que Rodrigo Aguirre ingresó a los 63’.

Por otro lado, en Estados Unidos, Columbus Crew derrotó 4-2 a New York City como local en Ohio en el marco de la vigesimonovena fecha de la Major League Soccer, con un gol del charrúa Diego Rossi.

Alonso Martínez abrió el marcador para la visita a los 4’. Sin embargo, el extremo uruguayo, que fue titular y completó todo el encuentro, se ubicó entre los centrales en el área chica y empujó la pelota para empatar parcialmente el resultado.

