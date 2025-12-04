Brasileirão: Flamengo ganó y se consagró campeón; Internacional quedó a punto de descender

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Tres días después de haberse consagrado campeón de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, Flamengo continuó sus festejos con el título del Brasileirão conseguido este miércoles por la noche luego de derrotar 1-0 a Ceará en el Maracaná por la fecha 37, la penúltima.

El Mengão, que tuvo entre sus titulares a Guillermo Varela y Giorgian de Arrascaeta, y que luego dio ingreso a Nicolás de la Cruz, festejó gracias al gol de Samuel Lino a los 37 minutos.

Con este triunfo, llegó a 78 puntos, cinco más que Palmeiras, que igualmente hizo su trabajo y goleó 3-0 a Atlético Mineiro (pendiente de la fecha 34 porque ya había adelantado su partido de la 37) con tantos de José Manuel López, Allan y Luighi Hanri.

El uruguayo Joaquín Piquerez, que fue titular al igual que Emiliano Martínez, fue expulsado de forma directa a los 45’ por una durísima plancha sobre la rodilla de un rival.

Após revisão no VAR, Piquerez recebe cartão vermelho pela entrada dura em Saravia. Palmeiras foi para o intervalo com 2 a 0 no placar.#futebol #atléticomg #palmeiras #brasileirão #ge pic.twitter.com/w6JSXMKBSC — ge (@geglobo) December 4, 2025

Con esta consagración, Flamengo llegó a ocho títulos ligueros e igualó la línea de Santos. Palmeiras sigue siendo el máximo ganador con 12.

La zona roja

La otra punta de la tabla, la de abajo, está al rojo vivo. Y es que Santos se alejó tres puntos de la zona de descenso, con tres en juego, gracias al triunfo 3-0 de este miércoles sobre Juventude de visitante con tres tantos de Neymar.

El que no levanta cabeza y está muy complicado es Internacional de Porto Alegre, que con Sergio Rochet y Alan Rodríguez en cancha fue derrotado 3-0 por San Pablo en Vila Belmiro y está 18° con 41 unidades, a dos de la salvación con tres por jugarse.

El que marca la salvación es Fortaleza, que suma cuatro victorias consecutivas desde la llegada del argentino Martín Palermo a la dirección técnica. Este miércoles venció 2-1 como local al Corinthians y llegó a 43 puntos, dos más que Inter y uno por encima de Vitória.

Justamente Vitória también perdió ayer. Fue 4-0 de visitante frente a Red Bull Bragantino, que tuvo en cancha al uruguayo Thiago Borbas desde los 81’ y que ya tiene su boleto asegurado para la Copa Sudamericana 2026.

En la última fecha, que se disputará de forma íntegra el domingo desde las 16:00 horas, Internacional recibirá a Bragantino, Fortaleza visitará a Botafogo, Santos será local ante Cruzeiro y Vitória hará lo propio frente a San Pablo.

El único partido de este miércoles que no decidió nada fue el que protagonizaron Bahía, que jugará Libertadores, y Sport Recife, que ya descendió. Los locales ganaron 2-0.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy