Brasileirão: Canobbio hizo un doblete en la tremenda goleada de Fluminense sobre San Pablo

Fluminense recibió este jueves por la noche a San Pablo en el Maracaná por la fecha 36, la antepenúltima, del Brasileirão, y lo goleó 6-0, con una gran actuación de Agustín Canobbio, que se despachó con un doblete.

El extremo uruguayo, que fue titular, fue el encargado de abrir el marcador a los 9 minutos de juego con un penal. El partido ya era goleada en el primer tiempo, porque Martinelli a los 16’ y Nonato a los 24’ ampliaron la ventaja para el equipo carioca.

A los 69’, John Kennedy amplió la diferencia y luego, a los 77’, volvió a aparecer Canobbio para convertir el quinto. El aplastante triunfo lo cerró Kevin Serna a los 87’.

El formado en Fénix llegó a cuatro goles en la liga brasileña, en 29 partidos, y a 13 en el año, en un total de 56 encuentros disputados.

Con este resultado, Fluminense escaló hasta la quinta posición del Brasileirão, que marca la zona de clasificación a Copa Libertadores, al llegar a 58 puntos, los mismos que tiene Botafogo y dos más que Bahía, que aparecen más abajo, pero con un partido menos jugado.

El conjunto carioca se aseguró su participación en la Libertadores 2026, pero aún no está confirmado si fase de grupos o fase previa.

San Pablo, por su parte, marcha octavo, en zona de Sudamericana, con 48 unidades. Está a ocho de Bahía, que iría a fase previa de Libertadores, por lo que ya no le alcanza.

