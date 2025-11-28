Brasileirão: Canobbio hizo un doblete en la tremenda goleada de Fluminense sobre San Pablo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Fluminense recibió este jueves por la noche a San Pablo en el Maracaná por la fecha 36, la antepenúltima, del Brasileirão, y lo goleó 6-0, con una gran actuación de Agustín Canobbio, que se despachó con un doblete.
El extremo uruguayo, que fue titular, fue el encargado de abrir el marcador a los 9 minutos de juego con un penal. El partido ya era goleada en el primer tiempo, porque Martinelli a los 16’ y Nonato a los 24’ ampliaron la ventaja para el equipo carioca.
November 27, 2025
A los 69’, John Kennedy amplió la diferencia y luego, a los 77’, volvió a aparecer Canobbio para convertir el quinto. El aplastante triunfo lo cerró Kevin Serna a los 87’.
El formado en Fénix llegó a cuatro goles en la liga brasileña, en 29 partidos, y a 13 en el año, en un total de 56 encuentros disputados.
Fluminense 5x0 São Paulo— Diário de Torcedor (@DiarioGols) November 28, 2025
?? Agustín Canobbio (2)
?? Nonato
?? Brasileirão Série A | 36ª rodada
pic.twitter.com/KJbHpE1U4q
Con este resultado, Fluminense escaló hasta la quinta posición del Brasileirão, que marca la zona de clasificación a Copa Libertadores, al llegar a 58 puntos, los mismos que tiene Botafogo y dos más que Bahía, que aparecen más abajo, pero con un partido menos jugado.
El conjunto carioca se aseguró su participación en la Libertadores 2026, pero aún no está confirmado si fase de grupos o fase previa.
San Pablo, por su parte, marcha octavo, en zona de Sudamericana, con 48 unidades. Está a ocho de Bahía, que iría a fase previa de Libertadores, por lo que ya no le alcanza.
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]