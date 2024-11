Brasil: Santos logró el ascenso con un jugador uruguayo en cancha y se lo dedicó a Pelé

Santos venció al Coritiba 2-0 a domicilio por la fecha 36 del Brasileirão B y quedó primero con 68 puntos, ya es inalcanzable para el quinto y logró el ascenso con dos encuentros por delante. Con al menos dos unidades más, asegurará también el título de campeón, un año después de haber sufrido el primer descenso de su historia.

Wendel a los 20’ tras gran habilitación de Giuliano y el venezolano Rómulo Otero con un gran tiro libre le dieron el triunfo al equipo peixe, que contó con el ingreso de Ignacio Laquintana a los 79’. El extremo sanducero de 25 años fue titular en apenas dos partidos e ingresó en los segundos tiempos de otros ocho en lo que va de la temporada, sin aportar goles.

Por detrás de Santos, líder con 68 unidades, aparecen Mirassol (63), Novorizontino (63) y Sport Recife (60) completando los puestos de ascenso. Ceará, que tiene un partido pendiente, se ubica quinto (57), y también luchan por subir Goiás (57), Operário (56) y Vila Nova (55).

Tras lograr el ascenso, Santos recordó a Pelé, su máximo ídolo histórico, con un emotivo posteo. “Volvemos a sonreír. Él sonrió de nuevo. Desde arriba acompañó el inicio de nuestra pesadilla, bendijo nuestro camino por este infierno y, hoy, abre su sagrada sonrisa con nuestro retorno triunfal”, escribió la cuenta del club.

“Gracias por seguir cuidándonos, Rey Pelé. El renacimiento del Santos FC tendrá tu bendición. Tu reino estará debidamente protegido. Porque él es eterno. Igual que Santos. Como tú”, agregó.

Nós voltamos a sorrir. Ele voltou a sorrir. Lá de cima, ele acompanhou o início do nosso pesadelo, abençoou a nossa jornada neste inferno e, hoje, abre o seu sagrado sorriso com o nosso retorno triunfal.



Obrigado por continuar olhando por nós, Rei Pelé. O renascimento do Santos… pic.twitter.com/OikUzRs6UN