Brasil: San Pablo recuerda a Juan Izquierdo en el Morumbí con varios homenajes

San Pablo jugará desde las 21:30 horas con Atlético Mineiro por la ida de los cuartos de final de la Copa do Brasil, un duelo atravesado por el dolor y homenajes por el fallecimiento del zaguero uruguayo de Nacional, Juan Izquierdo.

El club norteño desde un primer momento se mostró a disposición y muy afectado por la situación del fallecido zaguero, que se desvaneció en el duelo de vuelta de Copa Libertadores de América donde chocaron ambos equipos.

Ante ello, los paulistas anunciaron una serie de homenajes en la previa al duelo, uno de los cuales revelaron a través de sus redes sociales ya que la camiseta con la que afrontarán el partido tendrán todas el apellido del uruguayo en la espalda.

Además, se realizará durante el cotejo un minuto de silencio en el cual los hinchas propusieron en redes sociales rezar un Padre Nuestro durante su transcurso, culminando con una ovación cerrada.

Recordemos que Jonathan Calleri, Michel Araújo, Lucas Moura y Rafinha viajarán rumbo a Uruguay apenas terminado el cotejo para participar del velatorio de su colega que se ralizará el jueves de mañana en la sede de Nacional.

El argentino Calleri, que ofreció su tarjeta de crédito para los gastos que fueran necesarios durante la internación de Izquierdo en el Hospital Israelita Albert Einstein de San Pablo, fue de los futbolistas que más acompañaron a la familia del zaguero tricolor en el hotel en Brasil.

Baby, da Independente, informou que a recepção ao ônibus do São Paulo será em vermelho, branco, preto e AZUL em homenagem a Juan Izquierdo:



"A Torcida Independente, no jogo desta noite São Paulo x Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, demonstrará toda comoção da torcida do SPFC… pic.twitter.com/dCboE5Rxjk