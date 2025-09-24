Contenido creado por Andrés Cottini
Brasil: Pumita Rodríguez y Kevin Ramírez con golazos para Vasco Da Gama y Amazonas

El lateral fue clave en la victoria del Cruzmaltino al anotar el segundo gol del 3-1 ante Bahia donde actuaron Araújo y Acevedo.

24.09.2025 22:04

José Luis Rodríguez y Kevin Ramírez anotaron en sus equipos en una nueva noche de miércoles de acción del fútbol brasileño en primera y segunda división.

Vasco Da Gama, por el Brasileirão, derrotó por 3-1 al Bahía en Sao Januário, un partido que comenzó perdiendo con gol de Mateo Sanabria.

Philippe Coutinho se encargó de empatar las acciones y el que puso el 2-1 del local fue el lateral de selección uruguaya José Luis Rodríguez al conectar un buen cabezazo tras un córner.

Luciano Juba, en contra, puso el 3-1 que castigó al equipo visitante donde fue titular Michel Araújo e ingresó Nicolás Acevedo.

En otro de los partidos de la jornada, Gremio, donde Cristian Olivera fue suplente e ingresó a los 66’, igualó 1-1 en Porto Alegre con Botafogo de Mateo Ponte que entró a los 63’.

En la Serie B en tanto, Amazonas, con un golazo de media distancia de Kevin Ramírez, cayó 2-1 en su vista a Operário. Léo Coelho fue titular en el conjunto que no pudo sumar.

