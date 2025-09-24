Fútbol Internacional

Brasil: Pumita Rodríguez y Kevin Ramírez con golazos para Vasco Da Gama y Amazonas

José Luis Rodríguez y Kevin Ramírez anotaron en sus equipos en una nueva noche de miércoles de acción del fútbol brasileño en primera y segunda división.

Vasco Da Gama, por el Brasileirão, derrotó por 3-1 al Bahía en Sao Januário, un partido que comenzó perdiendo con gol de Mateo Sanabria.

Philippe Coutinho se encargó de empatar las acciones y el que puso el 2-1 del local fue el lateral de selección uruguaya José Luis Rodríguez al conectar un buen cabezazo tras un córner.

?? ??????????????!!! ??

??Vasco ?? Bahia??

?? Placar: 2 x 1



? Gol: Pumita Rodriguez

?? Assistência: Nuno Moreira



?? Brasileirão Betano 2025???? | 16º rodada - atrasado pic.twitter.com/3NLBxo2pZJ — Hora da Resenha (@HoraDaResenhaBR) September 25, 2025

Luciano Juba, en contra, puso el 3-1 que castigó al equipo visitante donde fue titular Michel Araújo e ingresó Nicolás Acevedo.

En otro de los partidos de la jornada, Gremio, donde Cristian Olivera fue suplente e ingresó a los 66’, igualó 1-1 en Porto Alegre con Botafogo de Mateo Ponte que entró a los 63’.

En la Serie B en tanto, Amazonas, con un golazo de media distancia de Kevin Ramírez, cayó 2-1 en su vista a Operário. Léo Coelho fue titular en el conjunto que no pudo sumar.

GOL DO AMAZONAS



Operário-PR 0x1 Amazonas



? Kevin Ramírez

??? Alexis Alvarino



?? Brasileirão Série B | Rodada 28



?? @DisneyPlusBR pic.twitter.com/SwGywKgXVA — Futeboleiros (@Futteboleiroos) September 24, 2025

