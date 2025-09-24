Brasil: Pumita Rodríguez y Kevin Ramírez con golazos para Vasco Da Gama y Amazonas

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
José Luis Rodríguez y Kevin Ramírez anotaron en sus equipos en una nueva noche de miércoles de acción del fútbol brasileño en primera y segunda división.
Vasco Da Gama, por el Brasileirão, derrotó por 3-1 al Bahía en Sao Januário, un partido que comenzó perdiendo con gol de Mateo Sanabria.
Philippe Coutinho se encargó de empatar las acciones y el que puso el 2-1 del local fue el lateral de selección uruguaya José Luis Rodríguez al conectar un buen cabezazo tras un córner.
?? ??????????????!!! ??— Hora da Resenha (@HoraDaResenhaBR) September 25, 2025
??Vasco ?? Bahia??
?? Placar: 2 x 1
? Gol: Pumita Rodriguez
?? Assistência: Nuno Moreira
?? Brasileirão Betano 2025???? | 16º rodada - atrasado pic.twitter.com/3NLBxo2pZJ
Luciano Juba, en contra, puso el 3-1 que castigó al equipo visitante donde fue titular Michel Araújo e ingresó Nicolás Acevedo.
En otro de los partidos de la jornada, Gremio, donde Cristian Olivera fue suplente e ingresó a los 66’, igualó 1-1 en Porto Alegre con Botafogo de Mateo Ponte que entró a los 63’.
En la Serie B en tanto, Amazonas, con un golazo de media distancia de Kevin Ramírez, cayó 2-1 en su vista a Operário. Léo Coelho fue titular en el conjunto que no pudo sumar.
GOL DO AMAZONAS— Futeboleiros (@Futteboleiroos) September 24, 2025
Operário-PR 0x1 Amazonas
? Kevin Ramírez
??? Alexis Alvarino
?? Brasileirão Série B | Rodada 28
?? @DisneyPlusBR pic.twitter.com/SwGywKgXVA
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]