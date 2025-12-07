Brasil: Inter se salvó del descenso tras vencer a Bragantino en una última fecha de locos

Fútbol Internacional

Internacional de Porto Alegre evitó lo que hubiera sido el segundo descenso de su historia este domingo, cuando venció 3-1 al Bragantino como local por la última fecha del Brasileirão, a la que llegaba 18º, a dos puntos de los puestos de salvación y sin depender de sí mismo. Aprovechó que Ceará cayó 3-1 con Palmeiras y Fortaleza perdió 4-2 con Botafogo.

Con Sergio Rochet en el arco y Alan Rodríguez todo el partido en el mediocampo, el equipo colorado estaba obligado a ganar y esperar que Ceará perdiera como local con Palmeiras y Fortaleza no ganara en su visita a Botafogo. Empataba 0-0 al descanso y los resultados de las otras canchas no ayudaban, por lo que el clima en el Beira Río era de total nerviosismo.

No obstante, a sus rivales directos les dieron vuelta los partidos, y el Inter abrió el tanteador a los 50’ gracias a un cabezazo del argentino Gabriel Mercado. Tras esa conquista, y durante un buen lapso del segundo tiempo, Inter ganaba 1-0 y descendía por un tanto de diferencia en el saldo de goles, dado que Fortaleza iba 2-2.

Alan Patrick metió el 2-0 de penal a los 77’ y le daba al Inter el gol que lo sacaba de la zona de descenso. Por si fuera poco, cuatro minutos después el colombiano Johan Carbonero marcó el tercer gol del Inter a los 81’ y liquidó el pleito. En simultáneo, Botafogo le daba vuelta el resultado al Fortaleza de Martín Palermo.

El descuento de Jhon Jhon a los 87’ para el Bragantino, que no se jugaba nada, no cambió el clima de fiesta en el Beira Río. Inter ganó 3-1 y se salvó por un punto, dejando atrás a Ceará y Fortaleza. Antes habían perdido la categoría con mucha anticipación Juventude y Sport Recife.

Vitória, otro de los que luchaba por no bajar, le ganó al San Pablo 1-0 de local y se salvó del descenso por dos unidades. El uruguayo Renzo López entró a los 73’ en el conjunto dirigido por Jair Ventura, que si empataba perdía la categoría por saldo de goles.

Más arriba terminó Santos, que hasta hace dos fechas estaba complicadísimo en la lucha por la permanencia y cerró la temporada con un 3-0 sobre Cruzeiro, que fue su tercera victoria consecutiva, y clasificó a la Copa Sudamericana.

