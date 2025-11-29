Fútbol Internacional

Brasil: Inter, con Rochet, perdió 5-1 y se complicó con el descenso; Santos se ilusiona

El Brasileirão está llegando a su fin y podría cerrarse con el descenso de un equipo grande. Y es que tanto Internacional de Porto Alegre como Santos están luchando para mantener la categoría, y la fecha 36 pudo haber sido determinante.

Inter, con Sergio Rochet como titular por segundo partido consecutivo tras superar una lesión en uno de sus pies y Alan Rodríguez también desde el vamos, fue goleado 5-1 por Vasco da Gama como visitante y se ubica 16º con 41 puntos, dos más que Vitória, que marca la zona de descenso y juega hoy con Mirassol; un triunfo le permitiría salir de la zona roja y meter al Colorado.

Andrés Gómez abrió el marcador para el equipo carioca a los 2 minutos y estiró Rayan a los 9’. Ricardo Mathias descontó para el equipo gaúcho a los 45’+2. Rayan (47’), Cauan Barros (58’) y Nuno Moreira (66’) cerraron la goleada.

José Luis Rodríguez ingresó a los 69’ en Vasco.

El que salió de la zona de descenso fue Santos, que goleó 3-0 al ya descendido Sport Recife y se ubica 15º con 41 unidades, pero aún no puede descansarse.

Neymar puso en ventaja al Peixe a los 25’, Lucas Kal en contra estiró la ventaja a los 36’ y João Schmidt, con asistencia de Ney, cerró la goleada.

Este viernes quedó definido el segundo descenso, que fue el de Juventude, que empató 1-1 con Bahía y llegó a 34 puntos, ubicándose a siete de la salvación con seis en juego. Los del nordeste del país clasificaron a Copa Libertadores.

