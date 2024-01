Brasil: Fluminense, que previamente contrató a David Terans, anunció a Douglas Costa

Fútbol Internacional

Fluminense, vigente campeón de la Copa Libertadores, anunció oficialmente este domingo la incorporación de Douglas Costa, atacante que disputó el Mundial de Rusia 2018 con la selección brasileña y que regresa a dicha liga luego de su pasaje por Los Ángeles Galaxy, de la Major League Soccer.



El extremo derecho llegó el sábado en Río de Janeiro para someterse a los respectivos exámenes médicos y firmó su contrato hasta el 31 de julio de 2025. “Volver a Brasil es una sensación única y algo que estaba esperando en mi carrera. Y llegar al Fluminense es una combinación perfecta. El club tiene mucha competitividad y en los últimos años ha llegado lejos en sus competiciones”, aseguró Douglas Costa, que estaba sin club desde octubre pasado, cuando rescindió su contrato con el mencionado Los Ángeles Galaxy.

El atacante de 33 años nacido en Sapucaia do Sul, municipio en el sureño estado de Río Grande do Sul, inició su carrera profesional en 2008 como jugador del Gremio, pero dos años después, con 19, fue fichado por el Shakhtar Donetsk ucraniano, con el que estuvo cinco temporadas.



Tras pasar por el Bayern Múnich alemán y el Juventus italiano, el delantero llegó a jugar algunas semanas en Brasil como cedido en el Gremio en 2021, con muchas intermitencias, antes de ser fichado por Los Ángeles Galaxy.



Con el Bayern fue tres veces campeó alemán y campeón del Mundial de Clubes de la FIFA y con el Juventus, tres veces campeón italiano. El jugador de la selección brasileña que disputó el Mundial de 2018 coincidirá en el Fluminense con dos de sus compañeros entonces en la Canarinha, el lateral Marcelo y el volante Renato Augusto.



“Ya reencontré algunas personas con las que trabajé, incluso en la selección brasileña. Poco a poco me voy sintiendo en casa. Realmente estoy muy feliz de estar aquí. Creo que el Fluminense tiene mucho para sumar en mi carrera”, declaró.



El atacante es el sexto refuerzo anunciado por el Fluminense para la temporada de 2024, una lista que incluye al volante ofensivo uruguayo David Terans, contratado esta semana por el conjunto de Río de Janeiro.

