Brasil: El uruguayo Gonzalo Mastriani anotó por cinco en el triunfo del América Mineiro

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

América Mineiro, con cinco goles del delantero Gonzalo Mastriani, derrotó por 6-0 al Pouso Alegre por la primera fecha del campeonato estadual jugado en Belo Horizonte.

Mastriani, de 30 años de edad, apareció a los 2’, 8’, 18’ y 45’+2’ para anotar tras asistencias de Marlon, Matheus Henrique, Vitor Jacaré y Juninho en una primera etapa de las mejores de su carrera.

En el complemento, lejos de apagarse, apareció para anotar el quinto y dos minutos más tarde fue sustituido por el ingreso Renato Marques (autor del sexto) bajo una cerrada ovación de todos los presentes.



América 1x0 Pouso Alegre



?? Gonzalo Mastriani

?? Marlon



?? Mineiro | 1ª rodadapic.twitter.com/8DjqLH2kJ9 — Diário de Torcedor (@DiarioGols) January 25, 2024

América 2x0 Pouso Alegre



?? Gonzalo Mastriani (2)

?? Mateus Henrique



?? Mineiro | 1ª rodada



pic.twitter.com/TKTOjznJBq — Diário de Torcedor (@DiarioGols) January 25, 2024

América 3x0 Pouso Alegre



?? Gonzalo Mastriani - HAT-TRICK

?? Vitor Jacaré



?? Mineiro | 1ª rodada



Sigam: @DiarioGols



pic.twitter.com/MgCjRa3ui8 — Diário de Torcedor (@DiarioGols) January 25, 2024

POKER DE GONZALO MASTRIANI NO 1º TEMPO!!!



América 4x0 Pouso Alegre



?? Gonzalo Mastriani (4)

?? Juninho



Sigam: @DiarioGols



pic.twitter.com/vFmRE0yDtA — Diário de Torcedor (@DiarioGols) January 25, 2024

MEU DEUS DO CEU É CINCO GOLS DE MASTRIANI NO 1º JOGO DA TEMPORADA!!!



América 5x0 Pouso Alegre



?? Gonzalo Mastriani - REPOKER (5)

?? Marlon (2)



?? Mineiro | 1ª rodada



Sigam: @DiarioGols



pic.twitter.com/e0FhwiesoA — Diário de Torcedor (@DiarioGols) January 25, 2024

“A mí me buscó Peñarol, me dejaron unos mensajes. De mi parte, yo haría bastante para que se dé. A nivel personal, es un sueño jugar en Peñarol”, dijo días atrás el delantero en el programa Quiero fútbol, de radio Sport 890, y comentó que el presidente de la institución, club dueño de su ficha, pretende US$ 2.000.000 para venderlo y que es difícil que salga a través de un préstamo.

En su carrera jugó en Cerro (2011-2013); Parma (no llegó a jugar) y Crotone (2013), de Italia; Gorica de Eslovenia (2014); Ollanense de Portugal (2014-2015); Rentistas (2015-2016); los mexicanos Tampico Madero (2016) y Oaxaca (2017); Sud América (2017), Boston River (2018); los ecuatorianos Guayaquil City (2019-2020) y Barcelona (2021-2022), y América Mineiro (2022).

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy